Martin Odegaard Akui Lini Serang Arsenal Kurang Tajam saat Tumbang dari Manchester City

Martin Odegaard ungkap masalah klasik finishing saat Arsenal kalah dari Manchester City. (ig @odegaard.98)
JawaPos.com–Kekalahan Arsenal dari Manchester City kembali menyoroti satu masalah klasik yakni finishing. Kali ini, kapten tim Martin Odegaard sendiri yang mengakuinya.
Dalam laga krusial tersebut, The Gunners sebenarnya tampil cukup solid. Arsenal datang dengan keunggulan poin dan sempat terlihat mampu mengamankan hasil, atau setidaknya mencuri satu angka dari Manchester City. Namun, detail kecil kembali jadi pembeda.
Arsenal bukan tanpa peluang. Justru sebaliknya, mereka menciptakan cukup banyak momen berbahaya terutama di babak kedua. Tekanan tinggi, build-up rapi, dan pergerakan tanpa bola berjalan efektif.
Masalahnya? Penyelesaian akhir. Di level seperti ini, satu peluang yang gagal bisa berarti segalanya.
Saat Erling Haaland mencetak gol kedua untuk City, Arsenal sebenarnya masih punya waktu dan peluang untuk merespons. Mereka terus menekan hingga menit akhir, tapi gol penyeimbang yang diharapkan tak kunjung datang.
Melansir Just Arsenal, Odegaard tak menutupi kekecewaannya usai laga. Dia merasa timnya sudah melakukan banyak hal dengan benar kecuali satu hal paling penting.
”Kecewa karena tidak menang. Jelas kami ingin mendapatkan hasil dan kami benar-benar bersemangat hari ini. Kami memainkan pertandingan yang bagus, kami melakukan pressing dengan sangat baik,” ungkap Odegaard.
“Terutama di babak kedua kami terlihat berbahaya, memiliki momen-momen penting di depan gawang. Margin tipis menentukan hasil pertandingan seperti ini dan kami kurang tajam di depan gawang, itulah sebabnya kami pulang tanpa membawa apa pun,” sambung dia.
Pernyataan itu merangkum realita yang dihadapi Arsenal yaitu performa bagus saja tidak cukup jika tidak diakhiri dengan gol.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik