Martin Odegaard Akui Lini Serang Arsenal Kurang Tajam saat Tumbang dari Manchester City

JawaPos.com–Kekalahan Arsenal dari Manchester City kembali menyoroti satu masalah klasik yakni finishing. Kali ini, kapten tim Martin Odegaard sendiri yang mengakuinya.

Dalam laga krusial tersebut, The Gunners sebenarnya tampil cukup solid. Arsenal datang dengan keunggulan poin dan sempat terlihat mampu mengamankan hasil, atau setidaknya mencuri satu angka dari Manchester City. Namun, detail kecil kembali jadi pembeda.

Arsenal bukan tanpa peluang. Justru sebaliknya, mereka menciptakan cukup banyak momen berbahaya terutama di babak kedua. Tekanan tinggi, build-up rapi, dan pergerakan tanpa bola berjalan efektif.

Masalahnya? Penyelesaian akhir. Di level seperti ini, satu peluang yang gagal bisa berarti segalanya.

Saat Erling Haaland mencetak gol kedua untuk City, Arsenal sebenarnya masih punya waktu dan peluang untuk merespons. Mereka terus menekan hingga menit akhir, tapi gol penyeimbang yang diharapkan tak kunjung datang.

Odegaard: Margin Kecil, Dampak Besar Melansir Just Arsenal, Odegaard tak menutupi kekecewaannya usai laga. Dia merasa timnya sudah melakukan banyak hal dengan benar kecuali satu hal paling penting.

”Kecewa karena tidak menang. Jelas kami ingin mendapatkan hasil dan kami benar-benar bersemangat hari ini. Kami memainkan pertandingan yang bagus, kami melakukan pressing dengan sangat baik,” ungkap Odegaard.

“Terutama di babak kedua kami terlihat berbahaya, memiliki momen-momen penting di depan gawang. Margin tipis menentukan hasil pertandingan seperti ini dan kami kurang tajam di depan gawang, itulah sebabnya kami pulang tanpa membawa apa pun,” sambung dia.