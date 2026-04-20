Mikel Arteta Tetap Percaya Arsenal Bisa Juara Meski Tumbang dari Manchester City

JawaPos.com–Kekalahan dari Manchester City jelas jadi pukulan bagi Arsenal di kompetisi liga Inggris. Tapi kalau ada satu hal yang tidak berubah, itu adalah keyakinan Mikel Arteta.

Datang ke Etihad dengan keunggulan poin, The Gunners Arsenal justru pulang dengan tangan kosong setelah kalah 2-1. Hasil ini membuat Manchester City kini berada dalam posisi lebih menguntungkan, apalagi dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit.

Gol dari Rayan Cherki dan Kai Havertz sempat membuat laga Manchester City vs Arsenal terlihat seimbang di awal. Namun, gol penentu dari Erling Haaland di babak kedua jadi pembeda dan sekaligus menggeser momentum ke kubu tuan rumah.

Melansir Arseblog, yang paling disesali Arteta bukan sekadar hasil akhir, tapi bagaimana timnya gagal memanfaatkan peluang. Arsenal sebenarnya punya cukup momen untuk mencuri poin, bahkan menang.

Eberechi Eze dan Gabriel sempat membentur tiang, sementara Havertz membuang dua peluang emas termasuk sundulan di detik-detik akhir yang melayang di atas mistar.

”Sejak awal, sikap tim, Anda bisa melihatnya. Kami seharusnya bisa lebih tenang di beberapa momen, tetapi kami jelas membawa permainan ke area yang kami inginkan, dan kami pikir kami memiliki kesempatan untuk memenangkannya,” ujar Mikel Arteta.

”Kami menciptakan situasi yang kami yakini bisa kami capai. Kami tahu, kami berada di level ini karena tim ini telah membawa kami ke sini; itulah level yang harus Anda capai untuk memenangkan pertandingan,” imbuh dia.

Arteta menilai timnya sebenarnya sudah bermain di level yang tepat. Masalahnya hanya satu: efektivitas di depan gawang.