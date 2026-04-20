Mikel Arteta Tetap Percaya Arsenal Bisa Juara Meski Tumbang dari Manchester City

Pelatih Arsenal Mikel Arteta tetap optimistis bisa menjuarai Liga Primer. (Bein Sports)
JawaPos.com–Kekalahan dari Manchester City jelas jadi pukulan bagi Arsenal di kompetisi liga Inggris. Tapi kalau ada satu hal yang tidak berubah, itu adalah keyakinan Mikel Arteta.
Datang ke Etihad dengan keunggulan poin, The Gunners Arsenal justru pulang dengan tangan kosong setelah kalah 2-1. Hasil ini membuat Manchester City kini berada dalam posisi lebih menguntungkan, apalagi dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit.
Gol dari Rayan Cherki dan Kai Havertz sempat membuat laga Manchester City vs Arsenal terlihat seimbang di awal. Namun, gol penentu dari Erling Haaland di babak kedua jadi pembeda dan sekaligus menggeser momentum ke kubu tuan rumah.
Melansir Arseblog, yang paling disesali Arteta bukan sekadar hasil akhir, tapi bagaimana timnya gagal memanfaatkan peluang. Arsenal sebenarnya punya cukup momen untuk mencuri poin, bahkan menang.
Eberechi Eze dan Gabriel sempat membentur tiang, sementara Havertz membuang dua peluang emas termasuk sundulan di detik-detik akhir yang melayang di atas mistar.
”Sejak awal, sikap tim, Anda bisa melihatnya. Kami seharusnya bisa lebih tenang di beberapa momen, tetapi kami jelas membawa permainan ke area yang kami inginkan, dan kami pikir kami memiliki kesempatan untuk memenangkannya,” ujar Mikel Arteta.
”Kami menciptakan situasi yang kami yakini bisa kami capai. Kami tahu, kami berada di level ini karena tim ini telah membawa kami ke sini; itulah level yang harus Anda capai untuk memenangkan pertandingan,” imbuh dia.
Arteta menilai timnya sebenarnya sudah bermain di level yang tepat. Masalahnya hanya satu: efektivitas di depan gawang.
Menurut Arteta, perbedaan antara Arsenal dan City dalam laga ini terletak pada momen-momen krusial.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik