Muhammad Imaduddin Suria Saputra
18 April 2026, 18.00 WIB

Duel Dua Macan Luka! Ini Prediksi Skor Chelsea vs Manchester United di Pekan 33 Liga Inggris

Gelandang Manchester United Casemiro cetak gol ke gawang Leeds United, Senin (13/4) waktu setempat. (x.com/ManUtd)

JawaPos.com - Chelsea vs Manchester United akan menjadi salah satu laga besar pada pekan 33 Premier League, Minggu (19/4) dini hari. Kedua tim saat ini sedang terluka sebab baru saja menelan kekalahan pada pertandingan terakhir.

Chelsea dipaksa takluk oleh Manchester City 0-3 di Stamford Bridge, London. Kekalahan tersebut membuat The Blues kini berjarak empat poin dengan Liverpool yang berada di posisi lima klasemen sementara.

Jika kembali gagal meraih kemenangan, dan di sisi lain Liverpool menang di sisa laga, maka peluang untuk finish di lima besar sekaligus mengamankan tiket Liga Champions musim depan, semakin menipis.

Sementara itu Manchester United juga baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Leeds United di Old Trafford pekan lalu. Kegagalan meraih poin penuh, membuat jumlah poin mereka disamai oleh Aston Villa dengan 55 poin.

Pada laga kontra Chelsea, pemain belakang Lisandro Martinez dipastikan absen karena menerima kartu merah saat menghadapi Leeds United. Martinez akan menyusul Matthijs de Ligt, Kobie Mainoo, dan Patrick Dorgu yang absen lebih dulu karena cedera.

Prediksi Skor Chelsea vs Manchester United

Chelsea 2-2 Manchester United

Head to head Chelsea Manchester United 5 Pertemuan Terakhir

Manchester United 2-1 Chelsea

Chelsea 1-0 Manchester United

Manchester United 1-1 Chelsea

Chelsea 4-3 Manchester United

Manchester United 2-1 Chelsea

