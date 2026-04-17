Chelsea Perpanjang Kontrak Moises Caicedo hingga 2033

Moises Caicedo. (Dok. Instagram/@chelseafc)
JawaPos.com - Chelsea memperpanjang kontrak gelandang andalan Moises Caicedo selama hingga 2033. Keputusan ini menjadi sinyal kuat kepercayaan pemilik klub kepada pemain Ekuador tersebut, dikutip dari ANTARA.
“Chelsea dengan senang hati mengumumkan Moises Caicedo telah menandatangani kontrak baru dengan klub ini hingga 2033. Sejak bergabung pada Agustus 2023, Moises telah menjadi sosok kunci dalam skuad utama kami dan salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini,” kata Chelsea dalam lamannya pada Jumat.
Caicedo, yang direkrut dari Brighton pada 115 juta pound sterling, mendapatkan peningkatan gaji signifikan yang membuatnya menjadi salah satu pemain berbayaran tertinggi di Chelsea.
Baca Juga:Persis Solo Tantang Arema FC di Kanjuruhan, Milomir Seslija Optimistis Lanjutkan Tren Positif
Pemain berusia 24 tahun itu nyaris tak tergantikan di lini tengah dengan total 140 penampilan dalam semua kompetisi.
Kini dia menjadi bagian sentral dalam perencanaan jangka panjang Chelsea dan menjadi pemain kedua yang mendapat perpanjangan kontrak besar setelah kapten Reece James pada Maret.
"Saya sangat senang bisa memperpanjang kontrak di Chelsea. Saya percaya pada tim ini, klub ini, dan saya tahu kami berada di jalur yang tepat. Kami baru saja memulai perjalanan bersama,” kata Caideo.
Dia menegaskan ambisi untuk terus berkembang dan sukses bersama The Blues.
"Impian saya adalah menjadi legenda Chelsea, dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mewujudkannya," kata dia.
Perpanjangan kontrak ini disebut sebagai bentuk apresiasi klub terhadap kontribusi Caicedo, sekaligus keyakinan bahwa kehadirannya akan sangat menentukan masa depan tim asuhan Liam Rosenior.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?