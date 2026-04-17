Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
18 April 2026, 05.22 WIB

Chelsea Perpanjang Kontrak Moises Caicedo hingga 2033

Moises Caicedo. (Dok. Instagram/@chelseafc)

JawaPos.com - Chelsea  memperpanjang kontrak gelandang andalan Moises Caicedo selama hingga 2033. Keputusan ini menjadi sinyal kuat kepercayaan pemilik klub kepada pemain Ekuador tersebut, dikutip dari ANTARA.

“Chelsea dengan senang hati mengumumkan Moises Caicedo telah menandatangani kontrak baru dengan klub ini hingga 2033. Sejak bergabung pada Agustus 2023, Moises telah menjadi sosok kunci dalam skuad utama kami dan salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini,” kata Chelsea dalam lamannya pada Jumat.

Caicedo, yang direkrut dari Brighton pada 115 juta pound sterling, mendapatkan peningkatan gaji signifikan yang membuatnya menjadi salah satu pemain berbayaran tertinggi di  Chelsea.

Pemain berusia 24 tahun itu nyaris tak  tergantikan di lini tengah dengan total 140 penampilan dalam semua kompetisi.

Kini dia menjadi bagian sentral dalam perencanaan jangka panjang Chelsea dan menjadi pemain kedua yang mendapat perpanjangan kontrak besar setelah kapten Reece James pada Maret.

"Saya sangat senang bisa memperpanjang kontrak di Chelsea. Saya percaya pada tim ini, klub ini, dan saya tahu kami berada di jalur yang tepat. Kami baru saja memulai perjalanan bersama,” kata Caideo.

Dia menegaskan ambisi untuk terus berkembang dan sukses bersama The Blues.

"Impian saya adalah menjadi legenda Chelsea, dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mewujudkannya," kata dia.

Perpanjangan kontrak ini disebut sebagai bentuk apresiasi klub terhadap kontribusi Caicedo, sekaligus keyakinan bahwa kehadirannya akan sangat menentukan masa depan tim asuhan Liam Rosenior.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore