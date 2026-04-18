Garuda Muda Wajib Menang! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17

Pemain Timnas Indonesia U-17, Ridho berusaha melewati hadangan pemain Malaysia U-17 Mohamad Fazryel dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4) malam. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Pertandingan penentuan bagi Timnas U-17 Indonesia di Piala AFF U-17 akan digelar pada Minggu, 19 April 2026 saat menghadapi Vietnam U-17 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.
Nasib Timnas Indonesia U-17 untuk melaju ke semifinal ASEAN U-17 Boy's Championship 2026 harus ditentukan hingga match day terakhir. Jika kalah dari Vietnam, maka dipastikan gagal lolos dari fase grup. Bahkan jika meraih hasil imbang, sementara Malaysia menang atas Timor Leste, peluang lolos empat besar juga tertutup.
Namun, kemenangan atas Vietnam pun juga belum menjamin kelolosan Made Arbi dan rekan ke semifinal. Jika Indonesia dan Malaysia menang, maka poin ketiga tim akan sama yakni enam poin. Perhitungan lolos kemungkinan besar akan melalui selisih gol. Sejauh ini, timnas U-17 memiliki selisih gol +3, Malaysia -3, dan Vietnam +14.
Kekalahan dari Malaysia pada match day 2 membuat langkah tim nasional semakin berat karena akan bertemu lawan kuat, Vietnam di laga terakhir. Kegagalan meraih kemenangan tersebut membuat pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto akan segera melakukan evaluasi.
“Kami menciptakan banyak peluang, tapi finishing masih perlu ditingkatkan. Ini akan jadi bahan evaluasi penting sebelum menghadapi Vietnam,” kata Kurniawan saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion Gelora Joko Samudro dikutip dari ANTARA.
Sementara itu Vietnam U-17 hanya membutuhkan hasil imbang untuk meraih tiket semifinal Piala AFF U-17 sebagai juara grup A. Dua kemenangan tanpa kebobolan gol atas Malaysia (4-0) dan Timor Leste (10-0), membuat The Golden Star di atas angin untuk setidaknya menempati dua besar jika nantinya kalah di laga terakhir dari Indonesia.
Jadwal Timnas U-17 Indonesia vs Vietnam U-17 Piala AFF U-17 2026
Minggu, 19 April 2026
19.30 WIB
Stadion Gelora Delta Sidoarjo
