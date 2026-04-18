Patrick Kluivert Absen! Ini Link Live Streaming Barcelona Legends vs DRX World Legends di Clash of Legends 2026

Barcelona Legends vs DRX World Legends di Clash of Legends. (Dok. Instagram.com/@rctiplusofficial)
JawaPos.com - Pertandingan eksebisi bertajuk Clash of Legends akan mempertemukan para legenda Barcelona dalam Barcelona Legends menghadapi para pemain dunia DRX World Legends pada Sabtu, 18 April 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Pihak penyelenggara mengatakan kehadiran DRX World Legends dan Barca Legends akan semakin mendekatkan penggemar sepak bola tanah air dengan legenda sepak bola dunia.
“Kami ingin memastikan Clash of Legends Jakarta 2026 bukan hanya menjadi tontonan, tetapi pengalaman yang benar-benar dirasakan. Para legenda hadir lebih dekat dan lebih terhubung dengan penggemarnya,” ujar perwakilan DRX dikutip dari ANTARA.
Sejumlah legenda sepak bola dunia akan menjadi bagian skuad World Legends seperti mantan pemain Real Madrid Michel Salgado, legenda Manchester City dan Timnas Spanyol David Silva, hingga dua pemain juara Piala Dunia asal Italia Fabio Cannavaro dan Alessandro del Piero. Adapun striker legendaris Brasil, Ronaldo Nazario akan menjadi manajer dan memberikan instruksi di pinggir lapangan.
Tak hanya pemain yang malang melintang di Eropa, skuad DRX World Legends juga akan diisi oleh mantan pesepak bola Indonesia seperti Firman Utina, Ismed Sofyan, dan Irfan Bachdim.
Sementara itu dari Barcelona Legends sejumlah mantan pemain La Blaugrana akan ambil bagian Javier Saviola, Philip Cocu, hingga mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sayangnya Kluivert dipastikan absen di pertandingan Clash of Legends karena mengalami cedera paha.
"Saya tidak tahu bahwa kalian sudah mendengar ini atau belum, tapi minggu lalu saya mengalami cedera di paha, jadi sangat disayangkan saya tidak bisa bermain besok," kata Kluivert dalam konferensi pers dikutip dari ANTARA.
Kedatangan striker legendaris Belanda tersebut ke Stadion Gelora Bung Karno merupakan ketiga kalinya dalam sebuah pertandingan setelah sebelumnya saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Bahrain dan Tiongkok pada pertandingan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Skuad Barcelona Legends
Jesus Angoy, Vitor Baia, Sergi Barjuan, Fernando Navarro, Martin Montoya, Marc Valiente, Philipe Christanval, Andreu Fontas, Juan Pablo Sorin, Roberto Trashorras, Philip Cocu, Marc Crosas, Christian Tello, Jonathan Soriano, Ricardo Quaresma, Javier Saviola, dan Patrick Kluivert.
