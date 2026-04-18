Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

JawaPos.com — Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dipastikan memanas pada Sabtu, 18 April 2026 malam. Clash of Legends 2026 menghadirkan duel sarat nostalgia antara Barcelona Legends melawan DRX World Legends yang dipenuhi nama besar sepak bola dunia.
Pertanyaan besar soal siapa saja yang tampil akhirnya terjawab setelah daftar line-up resmi dirilis. Nama-nama seperti Rivaldo dan Alessandro Del Piero dipastikan ikut meramaikan panggung megah di Jakarta.
Laga ini menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-500 Kota Jakarta yang istimewa.
Meski awalnya dirancang sebagai El Clasico Legends, perubahan situasi global membuat komposisi lawan Barcelona Legends beralih menjadi World Legends.
Barcelona Legends tetap tampil dengan kekuatan penuh yang tak kalah menarik perhatian publik. Kehadiran Javier Saviola, Christian Tello, hingga Ricardo Quaresma menjadi magnet tersendiri.
Sorotan utama tertuju pada Patrick Kluivert yang dipastikan ikut bermain. Mantan pelatih timnas Indonesia itu akan merasakan kembali atmosfer GBK dan memimpin lini depan Barcelona Legends.
“Saya sebetulnya agak gugup menyambut pertandingan besok. Semoga besok Gelora Bung Karno bisa terisi penuh. Baik oleh fans Barcelona dan juga Real Madrid. Saya rasa kehadiran Ronaldo di sini menjadi penghubung antara kedua fanbase,” ucap Reza Subekti, CEO Senyawa Entertainment.
Dari sisi jadwal, pertandingan akan dimulai pukul 19.30 WIB di SUGBK. Penonton sudah bisa masuk sejak pukul 14.00 WIB untuk open gate ringroad dan pukul 16.00 WIB untuk akses ke dalam stadion.
Barcelona Legends membawa skuad lengkap yang diisi pemain lintas generasi. Berikut daftar lengkap line-up Barcelona Legends:
Jesús Mariano Angoy Gil
Vitor Baia
Sergi Barjuán
Fernando Navarro
Martin Montoya
Marc Valiente
Philippe Christanval
Andreu Fontàs
Juan Pablo Sorin
Roberto Trashorras
Philip Cocu
Marc Crosas
Christian Tello
Jonathan Soriano
Ricardo Quaresma
Javier Saviola
Patrick Kluivert
José María Meseguer
