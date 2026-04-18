Yeum Hye-seon ke Indonesia! Sahabat Megawati Hangestri Liburan Sekaligus Fan Meet di Bali

JawaPos.com - Yeum Hye-seon kembali ke Indonesia pekan ini. Tapi bukan lagi untuk menemui dan mendukung Megawati Hangestri Pertiwi seperti yang terjadi di Jawa Pos Arena, Surabaya, dua pekan lalu. Kali ini, setter dan kapten Red Sparks itu datang dengan agenda sedikit berbeda: liburan, sekaligus menjalani fan meet di Bali.

Sesi fan meet tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (18/4) besok. Lokasinya berada di salah satu beach lounge di Gianyar, Bali. Event bertajuk ‘Smash On The Beach’ itu akan menjadi sesi meet and greet kedua setelah Hye-seon juga menjalani agenda serupa di Surabaya.

“Kalau disuruh milih dia sebenarnya masih ingin beberapa hari lagi (di Surabaya),” kata Ayun Sapta, organizer fan meet Hye-seon kepada Jawa Pos beberapa waktu lalu.