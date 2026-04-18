Yeum Hye-seon ke Indonesia! Sahabat Megawati Hangestri Liburan Sekaligus Fan Meet di Bali

YEUM HYE-SEON (tengah) saat membela Red Sparks. (Dok. Red Sparks IG)
JawaPos.com - Yeum Hye-seon kembali ke Indonesia pekan ini. Tapi bukan lagi untuk menemui dan mendukung Megawati Hangestri Pertiwi seperti yang terjadi di Jawa Pos Arena, Surabaya, dua pekan lalu. Kali ini, setter dan kapten Red Sparks itu datang dengan agenda sedikit berbeda: liburan, sekaligus menjalani fan meet di Bali.
Sesi fan meet tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (18/4) besok. Lokasinya berada di salah satu beach lounge di Gianyar, Bali. Event bertajuk ‘Smash On The Beach’ itu akan menjadi sesi meet and greet kedua setelah Hye-seon juga menjalani agenda serupa di Surabaya.
“Kalau disuruh milih dia sebenarnya masih ingin beberapa hari lagi (di Surabaya),” kata Ayun Sapta, organizer fan meet Hye-seon kepada Jawa Pos beberapa waktu lalu.
“Tapi dia mau ke sini (Indonesia) lagi sama satu keluarganya ke Bali untuk holiday. Mungkin lima harian, lebih lama, akan ada fan meet juga,” lanjut sosok yang juga tante dari Megawati tersebut.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT