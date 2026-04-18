Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

JawaPos.com — Clash of Legends 2026 akhirnya digelar hari ini, Sabtu (18/4/2026), menghadirkan duel nostalgia antara Barcelona Legends vs DRX World Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Pertanyaan besar pun muncul: apakah laga penuh bintang ini tayang di televisi nasional atau hanya tersedia melalui live streaming?

Atmosfer Jakarta dipastikan memanas sejak sore hari saat ribuan penonton mulai memadati kawasan stadion.

Open gate ringroad dibuka pukul 15.00 WIB, disusul akses masuk stadion pada pukul 16.00 WIB, sebelum kick-off dimulai pukul 19.30 WIB.

Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan reuni para legenda sepak bola dunia yang pernah merajai lapangan hijau pada era 1990-an hingga 2010-an.

Nama-nama besar yang pernah mengukir sejarah kini kembali merumput dalam satu panggung megah di ibu kota.

Dari kubu Barcelona Legends, hadir sosok ikonik seperti Rivaldo yang pernah meraih Ballon d'Or. Selain itu, ada juga Carles Puyol, Javier Saviola, Ricardo Quaresma, Phillip Cocu, hingga Vitor Baia yang siap menghibur penggemar.

Sementara itu, World Legends hadir sebagai pengganti Real Madrid Legends yang batal datang karena kendala keamanan dan perjalanan internasional.

Meski begitu, kualitas skuad tetap mewah dengan kehadiran Alessandro Del Piero, John Arne Riise, Fabio Cannavaro, David Silva, Franck Ribery, dan Claude Makelele.