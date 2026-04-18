Pesta Nostalgia di GBK! Barcelona Legend Hancurkan DRX World Legend 3-0 di Clash of Legends 2026

JawaPos.com–Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, berubah menjadi panggung nostalgia saat Clash of Legends 2026 digelar, Sabtu (18/4). Dalam laga penuh bintang itu, Barcelona Legends tampil superior dengan kemenangan telak 3-0 atas DRX World Legends.

Skor akhir 3-0 menjadi jawaban atas pertanyaan banyak penggemar yang penasaran dengan hasil duel para legenda ini. Tiga gol kemenangan Barcelona Legends dicetak Rivaldo di babak pertama, serta Jonathan Soriano dan Christian Tello di paruh kedua.

Pertandingan ini memang bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan perayaan sepak bola lintas generasi. Sejak menit awal, tempo permainan berjalan santai, namun tetap menyajikan sentuhan teknik kelas dunia dari para pemain legendaris.

Barcelona Legends tampil dengan deretan nama besar yang pernah menguasai Eropa pada masanya. Rivaldo, Philip Cocu, hingga Ricardo Quaresma menjadi magnet utama yang menghidupkan permainan tim asal Catalan tersebut.

Di sisi lain, DRX World Legends juga tidak kalah menarik dengan komposisi pemain kelas dunia. Nama-nama seperti Franck Ribery, Keisuke Honda, Alessandro Del Piero, hingga Fabio Cannavaro menghadirkan nuansa global yang kental dalam laga ini.

Tak hanya pemain, sosok wasit juga mencuri perhatian publik di stadion. Pierluigi Collina, legenda wasit dunia dengan kepala plontos ikoniknya, dipercaya memimpin jalannya pertandingan.

Meski berlabel laga ekshibisi, peluang tetap tercipta di sepanjang pertandingan. Barcelona Legends akhirnya membuka keunggulan lewat Rivaldo yang mencetak gol dengan sundulan khasnya, memanfaatkan momen di babak pertama.

Gol tersebut menjadi pembeda di tengah permainan yang cenderung cair dan penuh hiburan. DRX World Legends sempat mencoba merespons, namun belum mampu menembus pertahanan rapi yang dibangun Barcelona Legends.