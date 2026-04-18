Hasil Clash of Legends! Barcelona Legends vs DRX World Legend, Rivaldo Bawa Unggul Blaugrana 1-0

JawaPos.com–Gol sundulan Rivaldo menjadi pembeda dalam duel sengit Clash of Legends antara Barcelona Legends melawan DRX World Legends. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu ditutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 untuk Blaugrana.

Pertandingan dalam tajuk Clash of Legends 2026 langsung berjalan panas sejak menit awal. Kedua tim menampilkan permainan terbuka yang menghibur ribuan penonton di tribun.

Peluang pertama justru datang dari kubu DRX World Legends pada menit kelima lewat sepak pojok yang dieksekusi Keisuke Honda. Bola sempat menciptakan kemelut di depan gawang, namun lini belakang Barcelona Legends masih mampu menghalau ancaman.

Tekanan terus diberikan tim World Legends yang dihuni nama-nama besar. Pada menit ke-10, Alessandro Del Piero dijatuhkan di dekat kotak penalti, tetapi eksekusi tendangan bebasnya masih membentur pagar hidup.

Serangan berikutnya kembali dibangun DRX lewat sisi sayap. Irfan Bachdim mengirim umpan berbahaya ke kotak penalti, namun berhasil dipotong dengan sigap oleh Vitor Baia.

Barcelona Legends sempat kesulitan keluar dari tekanan di awal laga. Permainan cepat dan kombinasi lini tengah DRX membuat mereka lebih dominan dalam penguasaan bola.

Memasuki menit ke-30, Barcelona mulai menemukan ritme permainan. Peluang berbahaya hadir melalui skema sepak pojok, namun sundulan pemain mereka masih melambung di atas mistar yang dijaga Sebastien Frey.

DRX tidak tinggal diam dan kembali mengancam melalui kombinasi pemain bintang mereka. Kerja sama antara Franck Ribery dan Honda menghasilkan umpan terobosan matang kepada Bachdim, tetapi lagi-lagi gagal dimaksimalkan.