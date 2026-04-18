Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
18 April 2026, 19.00 WIB

Jadwal Liga Jerman! Bayern vs Stuttgart Panaskan Pekan 30, Perburuan Gelar Bundesliga Mengerucut

Duel Bayern München vs VfB Stuttgart jadi laga paling dinanti di pekan ke-30 Bundesliga 2025-2026. (Bayern)

JawaPos.com — Pekan ke-30 Bundesliga musim 2025/2026 kembali bergulir dengan tensi tinggi dan laga-laga krusial. Sorotan utama tertuju pada duel antara Bayern München kontra VfB Stuttgart yang diprediksi berlangsung panas.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Allianz Arena pada Minggu (20/4) pukul 22.30 WIB. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan duel penting yang bisa memengaruhi peta persaingan papan atas.

Bayern München saat ini masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 76 poin. Dominasi tim Bavaria itu membuat mereka semakin dekat dengan gelar juara musim ini.

Namun, VfB Stuttgart yang berada di posisi ketiga dengan 56 poin tidak datang sebagai pelengkap. Mereka membawa ambisi besar untuk mencuri poin demi menjaga peluang finis di zona Liga Champions.

Di sisi lain, persaingan empat besar juga semakin memanas dengan pertemuan Eintracht Frankfurt melawan RB Leipzig. Laga ini menjadi duel langsung dua tim yang tengah bersaing ketat di papan atas.

RB Leipzig kini menempati posisi keempat dengan 56 poin, jumlah yang sama dengan Stuttgart. Mereka wajib meraih kemenangan untuk mengamankan posisi di zona Liga Champions dari kejaran tim lain.

Eintracht Frankfurt tentu tidak ingin kehilangan momentum di kandang sendiri. Dukungan publik tuan rumah bisa menjadi faktor pembeda dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat ini.

Sementara itu, Borussia Dortmund yang berada di peringkat kedua dengan 64 poin juga menghadapi ujian berat. Mereka akan bertandang ke markas TSG Hoffenheim dalam laga yang tidak mudah.

Borussia Dortmund wajib menang jika ingin terus memberi tekanan kepada Bayern München di puncak klasemen. Kehilangan poin bisa membuat jarak semakin sulit dikejar di sisa musim.

Tak hanya papan atas, persaingan di zona degradasi juga tak kalah menarik. Pertandingan antara FC St. Pauli melawan menjadi laga hidup-mati bagi kedua tim.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore