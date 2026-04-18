Jadwal Liga Jerman! Bayern vs Stuttgart Panaskan Pekan 30, Perburuan Gelar Bundesliga Mengerucut

JawaPos.com — Pekan ke-30 Bundesliga musim 2025/2026 kembali bergulir dengan tensi tinggi dan laga-laga krusial. Sorotan utama tertuju pada duel antara Bayern München kontra VfB Stuttgart yang diprediksi berlangsung panas.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Allianz Arena pada Minggu (20/4) pukul 22.30 WIB. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan duel penting yang bisa memengaruhi peta persaingan papan atas.

Bayern München saat ini masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 76 poin. Dominasi tim Bavaria itu membuat mereka semakin dekat dengan gelar juara musim ini.

Namun, VfB Stuttgart yang berada di posisi ketiga dengan 56 poin tidak datang sebagai pelengkap. Mereka membawa ambisi besar untuk mencuri poin demi menjaga peluang finis di zona Liga Champions.

Di sisi lain, persaingan empat besar juga semakin memanas dengan pertemuan Eintracht Frankfurt melawan RB Leipzig. Laga ini menjadi duel langsung dua tim yang tengah bersaing ketat di papan atas.

RB Leipzig kini menempati posisi keempat dengan 56 poin, jumlah yang sama dengan Stuttgart. Mereka wajib meraih kemenangan untuk mengamankan posisi di zona Liga Champions dari kejaran tim lain.

Eintracht Frankfurt tentu tidak ingin kehilangan momentum di kandang sendiri. Dukungan publik tuan rumah bisa menjadi faktor pembeda dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat ini.

Sementara itu, Borussia Dortmund yang berada di peringkat kedua dengan 64 poin juga menghadapi ujian berat. Mereka akan bertandang ke markas TSG Hoffenheim dalam laga yang tidak mudah.

Borussia Dortmund wajib menang jika ingin terus memberi tekanan kepada Bayern München di puncak klasemen. Kehilangan poin bisa membuat jarak semakin sulit dikejar di sisa musim.