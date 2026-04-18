All-English Semifinal Liga Europa! Aston Villa dan Nottingham Forest Termotivasi Histori

Ollie Watkins setelah cetak gol ke gawang Bologna. (Dok. Aston Villa)
JawaPos.com – Aston Villa dan Nottingham Forest sudah lama belum pernah lolos ke final ajang Eropa. Dua musim lalu, Villa mentok sampai semifinal Liga Konferensi Europa setelah dihentikan Olympiakos FC. Kali terakhir Villa merasakan final Eropa terjadi pada Piala Intertoto 2002. Forest malah lebih lama, yakni final European Cup (nama lama Liga Champions) 1980.
Musim ini, Villa atau Forest berpeluang merasakan final ajang Eropa di Liga Europa. Sayangnya, hanya salah satu yang bisa karena keduanya saling bentrok di semifinal (all-English semifinal). ”Dua klub yang pernah hebat di Eropa,’’ sebut Unai Emery, tactician Villa, mengomentari pertemuan dengan Forest seperti dilansir dari ESPN.
Villa pernah memenangi European Cup 1982. ’’Sekarang, kami bermain di semifinal yang penting bagi sejarah kami dan mereka. Aku yakin ini akan jadi semifinal yang hebat bagi kedua klub,’’ tambah pelatih pemenang empat gelar Liga Europa tersebut.
Sementara di Liga Konferensi Europa, Crystal Palace menjadi semifinalis asal Premier League. Palace lolos setelah menang 2-1 di kandang ACF Fiorentina kemarin (17/4) sehingga unggul agregat gol 4-2. Palace akan menantang Shakhtar Donetsk (Ukraina) dan slot semifinal lainnya diisi Rayo Vallecano versus RC Strasbourg.
HASIL SECOND LEG PEREMPAT FINAL LIGA EUROPA (17/4)
Aston Villa vs Bologna FC 4-0
(Watkins 16’, Buendia 26’, Rogers 39’, Konsa 89’)
Penalti gagal: Rogers 25’ (Aston Villa)
Aston Villa lolos dengan agregat gol 7-1
Nottingham Forest vs FC Porto 1-0
(Gibbs-White 12’)
Kartu merah: Bednarek 8’ (FC Porto)
Nottingham Forest lolos dengan agregat gol 2-1
Real Betis vs Sporting Braga 2-4
(Antony 13’, Ezzalzouli 26’/Victor 38’, Carvalho 49’, Horta 53’-pen, Gorby 74’)
Gol dianulir VAR: Ezzalzouli 29’ (Real Betis)
Sporting Braga lolos dengan agregat gol 5-3
JADWAL SEMIFINAL LIGA EUROPA Sporting Braga vs SC Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
(First leg 1 Mei 2026 dan second leg 8 Mei 2026)
FINAL LIGA EUROPA
21 Mei 2026
(Besiktas Stadyumu, Istanbul)
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT