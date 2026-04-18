All-English Semifinal Liga Europa! Aston Villa dan Nottingham Forest Termotivasi Histori

JawaPos.com – Aston Villa dan Nottingham Forest sudah lama belum pernah lolos ke final ajang Eropa. Dua musim lalu, Villa mentok sampai semifinal Liga Konferensi Europa setelah dihentikan Olympiakos FC. Kali terakhir Villa merasakan final Eropa terjadi pada Piala Intertoto 2002. Forest malah lebih lama, yakni final European Cup (nama lama Liga Champions) 1980.

Musim ini, Villa atau Forest berpeluang merasakan final ajang Eropa di Liga Europa. Sayangnya, hanya salah satu yang bisa karena keduanya saling bentrok di semifinal (all-English semifinal). ”Dua klub yang pernah hebat di Eropa,’’ sebut Unai Emery, tactician Villa, mengomentari pertemuan dengan Forest seperti dilansir dari ESPN.

Villa pernah memenangi European Cup 1982. ’’Sekarang, kami bermain di semifinal yang penting bagi sejarah kami dan mereka. Aku yakin ini akan jadi semifinal yang hebat bagi kedua klub,’’ tambah pelatih pemenang empat gelar Liga Europa tersebut.

Sementara di Liga Konferensi Europa, Crystal Palace menjadi semifinalis asal Premier League. Palace lolos setelah menang 2-1 di kandang ACF Fiorentina kemarin (17/4) sehingga unggul agregat gol 4-2. Palace akan menantang Shakhtar Donetsk (Ukraina) dan slot semifinal lainnya diisi Rayo Vallecano versus RC Strasbourg.

HASIL SECOND LEG PEREMPAT FINAL LIGA EUROPA (17/4)

Aston Villa vs Bologna FC 4-0

(Watkins 16’, Buendia 26’, Rogers 39’, Konsa 89’)

Penalti gagal: Rogers 25’ (Aston Villa)

Aston Villa lolos dengan agregat gol 7-1

Nottingham Forest vs FC Porto 1-0

(Gibbs-White 12’)

Kartu merah: Bednarek 8’ (FC Porto)

Nottingham Forest lolos dengan agregat gol 2-1

Real Betis vs Sporting Braga 2-4

(Antony 13’, Ezzalzouli 26’/Victor 38’, Carvalho 49’, Horta 53’-pen, Gorby 74’)

Gol dianulir VAR: Ezzalzouli 29’ (Real Betis)

Sporting Braga lolos dengan agregat gol 5-3



JADWAL SEMIFINAL LIGA EUROPA Sporting Braga vs SC Freiburg

Nottingham Forest vs Aston Villa

(First leg 1 Mei 2026 dan second leg 8 Mei 2026)