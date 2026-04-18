Duka Sepak Bola Eropa! Eks Kiper Arsenal dan Juventus Meninggal Tertabrak Kereta Api

JawaPos.com - Sepak bola Eropa sedang berduka. Kemarin (17/4), mantan kiper Arsenal dan Juventus, Alex Manninger, meninggal dunia. Mobil yang dia kendarai tertabrak kereta api di dekat kota kelahirannya, Salzburg, Austria. Mobil pria berusia 48 tahun itu dilaporkan terseret kereta api.

Meski sempat mendapat perawatan pertama, nyawa Manninger tidak terselamatkan. Federasi Sepak Bola Austria (OFB) menyebut, mereka telah kehilangan duta sepak bola di dalam dan di luar lapangan.