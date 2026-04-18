Rizka Perdana Putra
18 April 2026, 18.23 WIB

Ladeni Manchester United, Liam Rosenior Pesimis Chelsea Finis Lima Besar

Chelsea bakal bentrok Manchester United dalam matchweek ke-33 Liga Inggris di Stamford Bridge, Minggu (19/4) dini hari. (Dok. Instagram/@chelseafc)

JawaPos.com – Chelsea masih berpeluang lolos ke Liga Champions musim depan dengan finis lima besar di Premier League. Menyisakan enam matchweek, Chelsea terpaut empat poin dari Liverpool FC di peringkat kelima.

Tetapi, saat menjamu peringkat ketiga Manchester United di Stamford Bridge, London, dini hari nanti (siaran langsung Champions TV 5/Vidio pukul 02.00 WIB), tactician Chelsea Liam Rosenior malah pesimistis dengan kans tersebut.

Dilansir dari Evening Standard, Rosenior menyebut bahwa laga kontra United jadi penentu Chelsea tetap berada dalam jalur persaingan Liga Champions atau tersingkir. ’’Seiring mendekati akhir musim, semakin sedikit laga yang tersisa, maka semakin penting arti setiap pertandingan,’’ kata Rosenior. 

Selain United, Chelsea masih harus menjamu Tottenham Hotspur pada matchweek ke-37 (18/5). Spurs yang butuh poin untuk lepas dari jerat degradasi tentu akan memberikan perlawanan hebat.

Di sisi lain, United memang kalah 1-2 oleh Leeds United dalam laga terakhir (4/4). Namun, Rosenior meyakini United akan termotivasi untuk kembali ke jalur kemenangan. Bruno Fernandes dkk juga selalu punya spirit ekstra kala melawan sesama big six.

”Kami ingin balik ke performa terbaik kami di sana (kandang Chelsea, Red),” ucap bek tengah United Leny Yoro seperti dilansir dari Manchester Evening News. 
 
PERKIRAAN PEMAIN

CHELSEA (4-2-3-1): 1-Robert Sanchez (g); 27-Gusto, 29-Fofana, 21-Hato, 3-Cucurella; 8-Enzo (c), 25-Caicedo; 41-Estevao, 10-Palmer, 7-Pedro Neto; 20-Joao Pedro
Pelatih: Liam Rosenior

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): 31-Lammens (g); 2-Dalot, 15-Yoro, 26-Heaven, 23-Shaw; 37-Mainoo, 18-Casemiro; 16-Amad, 8-B. Fernandes (c), 10-Cunha; 19-Mbeumo
Pelatih: Michael Carrick

