Mikel Arteta Bidik Kemenangan di Stadion Etihad, Arsenal Tak Gentar Hadapi Manchester City dalam Laga Penentu Gelar Juara

JawaPos.com – Mikel Arteta sudah berjanji akan membawa Arsenal bermain demi meraih kemenangan dalam laga penentu gelar Liga Inggris melawan Manchester City pada Minggu (19/4) untuk menatap pekan ke-33.

The Gunners dijadwalkan bertandang ke Stadion Etihad dengan bermodal keunggulan enam poin atas The Citizens yang masih memiliki satu pertandingan tunda dalam upaya mempertahankan puncak demi meraih gelar liga pertama dalam 22 tahun.

Arsenal belum pernah menang di kandang Man City sejak Januari 2015 dan hasil imbang akan memastikan perebutan gelar tetap sepenuhnya berada di tangan tim asal London utara ini dengan lima pertandingan tersisa.

Namun, Arteta tidak terlalu memikirkan rekor buruk klubnya saat bertandang ke Manchester ini, dan tetap bertekad untuk membawa tiga poin demi terus bersaing untuk memperebutkan gelar musim 2025/2026.

"Saya tidak akan menghabiskan satu detik pun untuk membicarakan hal itu (gelar). Kami mempersiapkan setiap pertandingan untuk menang, itulah mengapa kami berada di posisi ini dan kami akan terus melakukan hal yang sama."

"Kami telah mendapatkan hak untuk berada di posisi (puncak), siap bersaing dengan kemungkinan untuk menang pada Minggu, bisa dibilang melawan tim terbaik (Manchester City) dan manajer terbaik (Pep Guardiola) yang pernah ada di liga ini."

"Itu adalah hak istimewa yang luar biasa, dan kami tidak sabar untuk memainkan pertandingan ini, dan kami akan mempersiapkan diri untuk memenangkan pertandingan ini, dan kami melihat ini sebagai peluang besar bagi kami."

Guardiola mengakui bahwa jika Man City kalah pada Minggu (19/4), persaingan perebutan gelar berakhir, tetapi ketika ditanya apakah ia melihat pertandingan tersebut dalam konteks yang sama, Arteta tidak memberi jawaban pasti karena masih ada enam laga tersisa.