Tersingkir dari Liga Champions, Alvaro Arbeloa Santai Bahas Masa Depannya di Real Madrid

JawaPos.com - Tersingkirnya Real Madrid dari Liga Champions makin mempertegas bahwa musim ini berjalan jauh dari harapan. Namun di tengah tekanan yang terus meningkat, Alvaro Arbeloa justru memilih tetap tenang saat membahas masa depannya di Santiago Bernabeu.

Pelatih yang saat ini memimpin Los Blancos itu diperkirakan masih akan menyelesaikan musim, tetapi peluang untuk bertahan musim depan mulai diragukan. Dengan Madrid tertinggal sembilan poin di La Liga dan sudah gugur dari Copa del Rey serta Liga Champions, situasi jelas tidak ideal.

Meski begitu, melansir Football Espana, Arbeloa menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah menjadikan posisinya sebagai ajang pembuktian diri.

“Seperti yang sudah saya katakan, sejak saya duduk di kursi ini, tujuan saya bukanlah untuk membuktikan kemampuan saya sebagai pelatih. Saya tidak pernah ingin memenangkan pertandingan dengan keputusan saya, melainkan dengan membantu para pemain di lapangan.

"Kami telah menghadapi banyak tim. Bayern Munchen-nya Kompany, City-nya Guardiola, Atletico-nya Simeone. Yah, saya rasa sebagian besar tim di Eropa mencerminkan ciri khas pelatih mereka.”

Dalam pernyataannya, Arbeloa juga secara jujur mengakui bahwa pengaruh pelatih di tim utama tidak selalu sebesar yang dibayangkan, terutama dibandingkan dengan pengalamannya melatih di level Castilla.

“Saya tidak tahu seberapa besar pengaruh saya terhadap tim ini; berapa persentasenya. Tentu saja, jauh lebih kecil daripada contoh yang telah saya berikan atau seperti yang mungkin terjadi di Castilla, dalam kasus saya.