M Shofyan Dwi Kurniawan
18 April 2026, 01.05 WIB

Makin Panas! Drama Bayern Munchen vs Real Madrid Lanjut ke Dunia Maya, Saling Sindir Lewat Akun Resmi

Perempat final leg 2 Liga Champions UEFA malam ini: Bayern Munchen vs Real Madrid (instagram.com/@FCbayern)

JawaPos.com - Kekalahan Real Madrid di Liga Champions ternyata belum benar-benar selesai saat peluit akhir dibunyikan. Drama justru berlanjut ke dunia maya, di mana Bayern Munich seolah memberikan “pukulan tambahan” lewat media sosial.

Di era sepak bola modern, duel tidak lagi terbatas di atas rumput. Perang narasi juga terjadi di timeline, dan Bayern tampaknya paham betul cara memanfaatkan momen. Setelah mengamankan kemenangan dramatis, akun resmi mereka di X langsung bergerak cepat.

Dengan emosi yang masih panas usai laga perempat final yang intens, raksasa Jerman itu mengunggah pesan yang langsung menyedot perhatian. Bukan sekadar posting biasa, tapi kalimat yang menyentil identitas historis Real Madrid di kompetisi Eropa.

Lalu, apa sebenarnya isi pesannya?

Sindiran tersebut berakar dari kutipan legendaris milik ikon Madrid, Juanito: “90 minuti al Bernabéu sono molto lunghi” (90 menit di Bernabéu terasa sangat lama). Kalimat ini sudah lama jadi simbol magis Real Madrid, terutama dalam momen comeback epik mereka di Eropa.

Namun kali ini, Bayern membalik narasi tersebut dengan cerdik.

Melansir akun X FC Bayern, mereka menulis, "90 menit di Allianz terasa sangat lama." Sebuah plesetan sederhana, tapi cukup untuk membuat internet ramai.

Menariknya, sepanjang pertandingan, Real Madrid sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Intensitas dan keyakinan mereka sempat memunculkan harapan akan comeback khas Liga Champions.

Sayangnya, semuanya berubah drastis setelah Eduardo Camavinga diusir dari lapangan. Kartu merah itu menjadi titik balik, mengganggu keseimbangan permainan dan membuka jalan bagi Bayern untuk mengambil alih kendali.

