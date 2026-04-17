Barcelona Tersingkir dari Liga Champions, Joan Laporta: Keputusan Wasit Sangat Memalukan!

JawaPos.com–Kegagalan Barcelona di panggung Eropa musim ini meninggalkan rasa pahit yang sulit ditelan. Bukan cuma soal hasil akhir, tapi juga bagaimana pertandingan berjalan.

Menurut presiden klub Joan Laporta, ada faktor besar di balik tersingkirnya timnya yaitu keputusan wasit. Barcelona memang menang 2-1 di markas Atletico Madrid pada leg kedua. Tapi hasil itu tidak cukup untuk membalikkan keadaan setelah kekalahan 2-0 di leg pertama.

Agregat 3-2 memastikan langkah mereka terhenti di perempat final. Namun, melansir ESPN, bagi Laporta, cerita tidak berhenti di papan skor.

”Pertama-tama, selamat kepada Atletico karena telah mencapai semifinal, tetapi itu tidak mengurangi kekecewaan terhadap keputusan wasit, yang sangat memalukan,” ujar Joan Laporta.

Nada frustrasi sudah terasa sejak awal. Dia menyoroti sejumlah momen krusial, terutama di leg pertama, yang dianggap merugikan timnya.

”Ini tidak dapat diterima. Bahkan di leg pertama, kami tidak diberikan penalti karena handball Marc Pubill dan Pau Cubarsi diusir keluar lapangan padahal seharusnya hanya kartu kuning karena Giuliano Simeone tidak menguasai bola,” ujar Laporta.

Laporta juga menyinggung intervensi VAR yang menurutnya justru memperburuk situasi. ”Wasit membuat keputusan yang tepat dengan memberikan kartu kuning pada awalnya. Tapi VAR menuntut kartu merah yang benar-benar merusak peluang kami,” imbuh dia.

Masuk ke leg kedua, kontroversi ternyata belum selesai. Beberapa keputusan kembali jadi sorotan. Kartu merah Eric Garcia, gol Ferran Torres yang dianulir, hingga insiden yang melibatkan Dani Olmo dan Fermin Lopez.