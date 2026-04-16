Lamine Yamal Janji Bawa Barcelona Juarai Liga Champions Usai Disingkirkan Atlético Madrid

JawaPos.com - Kegagalan Barcelona di Liga Champions musim ini memang menyisakan luka. Tapi di tengah kekecewaan itu, satu suara optimisme datang dari sosok paling muda di skuad: Lamine Yamal.

Melansir Independent, penyerang berusia 18 tahun tersebut kembali menegaskan tekadnya untuk membawa Barcelona kembali ke puncak Eropa. Janji itu ia sampaikan tak lama setelah timnya tersingkir dari perempat final oleh Atlético Madrid.

"Kami adalah Barça, dan kami akan kembali ke tempat kami seharusnya berada," tulis Yamal di Instagram.

"Orang tua saya mengajarkan saya bahwa janji seorang pria harus selalu ditepati... kami akan mewujudkannya di Barcelona."

Ucapan itu bukan sekadar respons emosional sesaat. Ini seperti lanjutan dari ambisi yang sudah ia gaungkan sejak musim lalu, bahwa dirinya tidak akan berhenti sampai bisa mengangkat trofi Liga Champions bersama klub masa kecilnya.

Di atas lapangan, Yamal sebenarnya sudah melakukan bagiannya. Ia mencetak gol dalam kemenangan 2-1 di leg kedua. Sayangnya, hasil itu belum cukup untuk membalikkan defisit agregat setelah kekalahan di leg pertama.

Barcelona pun harus kembali menunda mimpi mereka, yang terakhir kali terwujud pada 2015. Meski begitu, Yamal melihat kegagalan ini sebagai bagian dari proses.

"Kami telah memberikan yang terbaik, tetapi itu belum cukup. Ini hanyalah bagian dari perjalanan. Untuk mencapai puncak, Anda harus mendaki, dan kami tahu itu tidak akan mudah, dan mereka juga tidak akan mempermudah kami. Tetapi menyerah bukanlah pilihan."

Ia juga menekankan bahwa setiap kegagalan harus dijadikan pelajaran. "Kami memiliki banyak alasan untuk merasa gembira, dan kami akan mengejarnya dengan segenap kemampuan. Setiap kesalahan adalah pelajaran, dan jangan ragukan bahwa kami akan belajar dari setiap kesalahan tersebut."