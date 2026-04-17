Patrick Kluivert Senang Bisa Kembali ke Indonesia, Jelang Laga Barcelona Legends Lawan DRX World Legends

JawaPos.com - Patrick Kluivert kembali ke Indonesia. Kedatangannya ke Jakarta untuk memenuhi panggilan bermain bersama Barcelona Legends melawan DRX World Legends pada Sabtu (18/4) di Gelora Bung Karno.

Di sosial media, Patrick Kluivert mengunggah video saat dirinya tiba di Bandara Internasional Soekarno–Hatta pada Rabu (16/4). Dalam unggahannya tersebut, dia mengaku senang bisa kembali ke Indonesia.

"Senang sekali bisa kembali lagi," tulis Patrick Kluivert di Instagram dengan emoji bendera Indonesia dan tanda hati. Sebuah pesan singkat yang mengisyaratkan bahwa dirinya rindu kembali ke Indonesia.

Patrick Kluivert memiliki kenangan tersendiri bagi para pendukung Timnas Indonesia. Legenda timnas Belanda tersebut menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak Januari hingga Oktober 2025.

Selama menjadi pelatih, Kluivert hanya menorehkan tiga kemenangan, empat kekalahan, dan satu hasil imbang. Bahkan, dia gagal total di ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sejak laga terakhir melawan Irak pada Oktober 2025, Kluivert tidak pernah datang lagi ke Indonesia. Dan, pada 16 April, pria berusia 49 tahun tersebut kembali ke Indonesia.

Pada 18 April nanti, Kluivert akan bermain untuk Barcelona Legends. Selain dirinya, Barcelona Legends dipastikan akan membawa Jesus Angoy, Vitor Baia, Sergi Barjuan, Fernando Navarro, Martin Montoya, Marc Valiente, Philipe Christanval, Andreu Fontas, Juan Pablo Sorin, Roberto Trashorras, Philip Cocu, Marc Crosas, Christian Tello, Jonathan Soriano, Ricardo Quaresma, dan Javier Saviola.

Sementara DRX World Legends juga berisikan para legenda sepak bola yaitu Ronaldo Nazario, Sebastien Frey, Frank Ribery, Claude Makalele, Fabio Cannavaro, David Silva, Keisuke Honda, Alessandro Del Piero, John Arne Riise dan Michel Salgado.