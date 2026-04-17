Real Madrid Didepak Bayern Munich dari Liga Champions, Alvaro Arbeloa di Ujung Tanduk?

JawaPos.com - Real Madrid kembali menunjukkan karakter khas mereka di panggung Eropa, namun hasil akhir justru membawa kekecewaan. Sang juara Liga Champions berulang kali itu harus pulang dengan tangan hampa setelah tersingkir dramatis dari Bayern Munich pada laga perempat final yang penuh tensi di Allianz Arena.

Meski tampil berani, tim asuhan pelatih Alvaro Arbeloa akhirnya tak mampu membendung agresivitas tuan rumah. Real Madrid kalah 4-3 pada leg kedua dan tersingkir dengan agregat 6-4, sekaligus menambah catatan buruk di musim yang jauh dari kata ideal.

Dalam pertandingan tersebut, Madrid sempat tiga kali unggul dan menunjukkan perlawanan sengit hingga menit-menit akhir. Namun situasi berubah drastis setelah kartu merah yang diterima Eduardo Camavinga pada menit ke-86, yang membuat momentum berbalik ke pihak Bayern.

Kekalahan ini membuat Madrid dipastikan kembali mengakhiri musim tanpa trofi, sebuah situasi yang jarang terjadi dalam sejarah modern klub. Saat ini mereka juga tertinggal sembilan poin dari pimpinan klasemen FC Barcelona di La Liga, sehingga peluang juara domestik semakin menipis.

Usai pertandingan, Arbeloa mengakui timnya telah memberikan segalanya di lapangan.

"Kami memberikan jiwa dan hidup kami," ungkapnya.

Namun di balik perjuangan tersebut, tekanan terhadap Arbeloa semakin besar. Media Spanyol AS menilai kekalahan ini sebagai akhir yang terhormat namun tidak memberikan penghiburan, sekaligus membuka kemungkinan adanya revolusi besar di tubuh Real Madrid.

Arbeloa sendiri menyatakan dirinya siap menerima segala keputusan klub.

"Saya tidak khawatir soal masa depan saya. Saya akan memahami sepenuhnya keputusan yang diambil klub," ujarnya.