Jadwal, Siaran Langsung, dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu

Duel panas Persebaya Surabaya vs Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo dalam Derbi Suramadu. (Dok. Madura United)
JawaPos.com — Derbi Suramadu antara Persebaya Surabaya dengan Madura United kembali memanaskan atmosfer sepak bola Jawa Timur. Laga pekan ke-28 Super League 2025/2026 ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (17/4/2026) pukul 19.00 WIB.
Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa karena sarat gengsi dua tim asal Jawa Timur. Dukungan suporter yang masif dipastikan membuat atmosfer stadion semakin bergelora sejak menit awal.
Secara statistik, Persebaya Surabaya saat ini berada di peringkat keenam klasemen dengan raihan 42 poin dari 27 pertandingan. Dalam lima laga terakhir, Green Force mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.
Produktivitas gol tim sebenarnya cukup stabil sepanjang musim ini. Namun kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta di laga terakhir menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan.
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menegaskan timnya harus segera bangkit dari hasil buruk tersebut. Ia menekankan pentingnya perubahan sikap dan mental pemain dalam menghadapi laga krusial ini.
“Jika pemain tidak menunjukkan bahwa mereka ingin mengubah hasil pertandingan terakhir, hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya,” kata Tavares.
Pernyataan itu menjadi penegasan perubahan harus dimulai dari dalam tim sendiri.
Ia juga menyebut laga melawan Madura United akan menjadi momen berbeda bagi skuadnya. Para pemain diminta menunjukkan mentalitas baru agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
Menurutnya, kekalahan dari Persija Jakarta menjadi bahan evaluasi penting. Terutama terkait kesalahan mendasar yang berujung pada hilangnya kontrol permainan.
Selain itu, kondisi tim juga belum sepenuhnya ideal karena beberapa pemain absen. Sebagian lainnya juga belum berada dalam kondisi fisik terbaik untuk tampil maksimal.
