Jadwal Pekan ke-33 Liga Inggris: Diwarnai Big Match Mancester City Kontra Arsenal

Manchester City pangkas jarak dengan Arsenal. (X/premierleague)
JawaPos.com-Manchester City berpeluang untuk memangkas jarak dengan Arsenal pada klasemen sementara karena kedua tim dijadwalkan bertemu di pekan ke-33 Liga Inggris.
Partai besar Manchester City menjamu Arsenal pada pekan 33 Liga Inggris dijadwalkan berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Minggu (19/4) pukul 22.30 WIB, demikian catatan Premier League.
Manchester City kini berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 64 poin dari 31 pertandingan, terpaut enam poin dari Arsenal di tempat pertama yang sudah melakoni 32 laga.
Selain misi memangkas jarak, Manchester City juga dipastikan ingin melanjutkan tren kemenangan setelah pada pekan lalu berhasil menghancurkan Chelsea dengan skor 3-0.
Di sisi lain, Arsenal tentu tidak ingin kembali tersandung, sebab pada pekan lalu The Gunners harus menelan kekalahan 1-2 ketika menjamu Bournemouth di Emirates.
Selain pertarungan dua tim teratas, pekan 33 Liga Inggris juga akan menyajikan laga Manchester United menghadapi Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu (19/4) pukul 02.00 WIB.
Manchester United mengusung misi bangkit pada pertandingan ini setelah pekan sebelumnya ditaklukkan Leeds United 1-2 di Old Trafford.
Hal serupa juga tengah diusung oleh Chelsea karena pada pekan sebelumnya harus menelan kekalahan telak 0-3 ketika menjamu Manchester City di Stamford Bridge.
