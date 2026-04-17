Arne Slot Tetap Optimistis Meski Liverpool Tersingkir dari Liga Champions

Pelatih Arne Slot menilai masa depan Liverpool tetap cerah meski tersingkir dari Liga Champions. (ig @arnemslot)
JawaPos.com–Kekecewaan jelas terasa di kubu Liverpool setelah tersingkir dari Liga Champions. Namun di tengah hasil pahit tersebut, pelatih Arne Slot justru memilih melihat sisi positif dan menatap masa depan dengan optimisme.
Liverpool harus mengakui keunggulan Paris Saint-Germain setelah kalah agregat 4-0 di perempat final. Dua gol Bintang PSG Ousmane Dembele di leg kedua memastikan langkah The Reds terhenti, sekaligus mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi liga champions Eropa musim ini.
Meski begitu, melansir Liverpool Echo, Arne Slot merasa timnya sebenarnya sudah menunjukkan performa yang layak diapresiasi, terutama saat bermain di Anfield.
”Tentu saja kami sangat kecewa karena saya pikir ada bagian-bagian di babak kedua di mana Anda bisa merasakan, Jika saja kami bisa mencetak gol sekarang, ini bisa menjadi malam yang sangat istimewa,” ujar Arne Slot.
Dia menilai Liverpool mampu memberikan perlawanan serius terhadap tim sekelas juara bertahan Eropa, bahkan dalam beberapa momen tampil dominan.
”Namun, masa depan terlihat sangat cerah untuk tim ini, untuk klub ini. Kami telah menunjukkan bahwa kami mampu bersaing dengan juara Eropa di stadion kami,” terang Arne Slot.
Slot juga menyoroti satu aspek yang menjadi pembeda utama dalam pertandingan tersebut yaitu efektivitas.
”Untuk menjadi tim yang dominan, tidak banyak tim yang bisa mendominasi PSG dan menciptakan peluang sebanyak yang kami lakukan. Menciptakan peluang adalah satu hal, mencetak gol adalah hal kedua,” tandas Arne Slot.
Selain soal performa, ada juga momen kontroversial ketika Liverpool sempat mendapatkan penalti yang kemudian dibatalkan VAR setelah Alexis Mac Allister dijatuhkan. Menariknya, Slot tidak ingin menjadikan keputusan wasit sebagai kambing hitam.
