PSG Sukses Sikat Liverpool Tanpa Kebobolan di Dua Leg, Luis Enrique Banggakan Mentalitas Tim

Arne Slot (kanan) tetap dipuji Luis Enrique meski Liverpool tampil mengecewakan di Paris. (Rousing The Kop)
JawaPos.com - Pelatih Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique bangga dengan mentalitas timnya pascamenang 2-0 atas Liverpool pada leg kedua perempat final Liga Champions UEFA 2025/2026 di Stadion Anfield, Rabu dini hari WIB, dikutip ANTARA.
"Hal yang paling saya banggakan dari tim ini adalah mentalitas yang kami tunjukkan kepada para suporter di stadion legendaris ini,"ujar Enrique dikutip dari laman resmi PSG.
Juru taktik berkebangsaan Spanyol itu puas dengan performa timnya. Pada babak pertama, PSG disebutnya mengontrol permainan.
Setelah turun minum, PSG memperlihatkan serangan efektif yang berujung pada dua gol Ousmane Dembele pada menit 72' dan 90+1'.
"Babak kedua memang sangat sulit. Kami harus mengambil risiko. Namun sekarang, kami tinggal menunggu siapa lawan di semifinal," tutur Enrique.
Sementara itu gelandang PSG Joao Neves menyebut, kemenangan timnya di Anfield menjadi buah dari kerja sama tim yang apik.
"Kami selalu menghadapinya sebagai sebuah tim. Kami juga tahu bahwa kami membuat lawan kesulitan. Kami bertahan saat dibutuhkan, dan menyerang pada momen yang tepat," kata pemain berusia 21 tahun itu.
Neves menilai, keberhasilan PSG mencapai semifinal Liga Champions untuk ketiga kalinya secara beruntun merupakan bagian dari visi jangka panjang tim.
"Itulah kenapa saya mau memperkuat tim ini. PSG memperlihatkan nilai-nilai Paris melalui para pemain, suporter dan semua orang. PSG akan terus bertumbuh sebagai sebuah klub," tutur dia.
