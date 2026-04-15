Tumbang dari PSG, Ibrahima Konate Sebut Liverpool Pantas Dapat Penalti

JawaPos.com - Ibrahima Konate merasa Liverpool pantas mendapatkan hadiah penalti saat kalah dari Paris Saint-Germain di leg kedua perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 0-2 (aggregat 0-4) tersebut dimainkan di Anfield, Rabun(15/4).

Liverpool sebenarnya bisa mendapatkan penalti setelah Alexis Mac Allister dilanggar oleh Willian Pacho pada menit ke-63. Wasit Maurizio Mariani sudah menunjukkan titik putih, namun setelah melihat VAR pelanggaran tersebut tidak pantas mendapatkan penalti.

Menurut Ibrahima Konate, pelanggaran tersebut seharusnya bisa berbuah penalti untuk Liverpool. Jika saja penalti itu terjadi dan menjadi gol, hasil pertandingan mungkin berbeda.

"Saya rasa musim lalu kami pernah mendapatkan penalti seperti itu, saya pikir, dengan [Diogo] Jota. Saya tidak ingat pertandingan yang mana tepatnya. Bagi saya, itu jelas penalti. Saya berada tepat di belakang wasit di VAR tetapi dia tidak mengatakan itu penalti. Kemudian, kita harus menghadapinya. Tapi saya pikir saat ini jika kita mendapatkan penalti dan kita mencetak gol, itu akan sangat berbeda," kata Ibrahima Konate yang dikutip laman resmi Liverpool, Rabu (15/4).

Bek 26 tahun tersebut merasa tidak adil dengan kekalahan yang dialami Liverpool dari PSG. Sebab, Konate merasa Liverpool sudah bermain dengan sangat baik di leg kedua.

"Sejujurnya, kita bisa bilang ya dan tidak, karena saat kita bermain di sana mereka punya banyak peluang dan hanya mencetak dua gol. Tapi kita tahu di Anfield kita mungkin bisa melakukan sesuatu yang istimewa. Hari ini kita menciptakan banyak peluang dan saya rasa di lapangan kita adalah tim yang lebih baik hari ini. Itulah mengapa ini sedikit tidak adil," ujar Konate.

"Sama seperti musim lalu saat kita bermain melawan [PSG] di kandang, kita menciptakan banyak peluang, kita punya banyak kesempatan untuk mencetak gol, tetapi pada akhirnya mereka mungkin hanya punya satu atau dua peluang emas dan mereka mencetak gol. Inilah sepak bola. Sedih," lanjut Konate.

Pemain timnas Prancis tersebut mengakui bahwa level permainan Liverpool sedikit menurun. Namun, Konate tetap senang dengan performa Liverpool meski kalah dari PSG.