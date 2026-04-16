Catat Tanggalnya! Ini Jadwal Semifinal Liga Champions: PSG vs Bayern Munchen dan Arsenal vs Atletico Madrid

Semifinalis Liga Champions UEFA. (Dok. X/@ChampionsLeague)
JawaPos.com - Empat tim sukses memastikan diri berlaga di babak semifinal Liga Champions UEFA (UCL) musim 2025/2026. Perjalanan panjang sejak tahun lalu tinggal tiga langkah lagi untuk meraih trofi Si Kuping Besar.
Semifinal pertama akan menyajikan Big Match antara juara bertahan PSG melawan Bayern Munchen. Kedua tim pernah bertemu di fase reguler UCL di Paris dengan kemenangan menjadi milik sang tamu. Kini, di fase yang lebih intens yakni semifinal, pertarungan mental dan taktik akan menjadi kunci untuk meraih tiket final.
PSG melaju ke empat besar setelah menundukkan Liverpool dengan agregat 4-0, sedangkan Bayern Munchen mengubur asa Real Madrid dengan kemenangan agregat 6-4.
Sementara itu di semifinal kedua, akan mempertemukan dua tim yang belum pernah merasakan gelar juara Liga Champions, Atletico Madrid dan Arsenal. Maka, pada UCL edisi musim ini berpotensi menghadirkan juara baru.
Atletico Madrid berhasil mengalahkan Barcelona dengan agregat 3-2, sedangkan The Gunners menaklukkan wakil Portugal, Sporting CP cukup dengan agregat 1-0.
Hasil Perempat Final Liga Champions
Liverpool 0-4 PSG
Atletico Madrid 3-2 Barcelona
Real Madrid 4-6 Bayern Munchen
Arsenal 1-0 Sporting CP
