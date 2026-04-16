Jelang Derbi Jatim, Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya Terancam Pindah dari Kanjuruhan

Derbi Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya berpotensi pindah lokasi dari Stadion Kanjuruhan. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Kabar terkait laga panas derbi Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya mulai menjadi sorotan publik. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 28 April 2026 itu disebut-sebut terancam tidak digelar di Stadion Kanjuruhan.
Informasi ini muncul dari unggahan akun Instagram @hoofdbureauid yang menyebut adanya kemungkinan perubahan lokasi pertandingan.
Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari berbagai diskusi panjang yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pecinta sepak bola hingga tokoh masyarakat.
“Sepertinya laga Arema FC vs Persebaya 28/4 tidak akan digelar di Stadion Kanjuruhan Malang,” tulis akun tersebut.
Mereka juga mengajak publik untuk menyikapi kabar ini dengan kepala dingin tanpa berprasangka buruk terhadap pihak manapun.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait lokasi pengganti pertandingan. Sejumlah opsi mulai bermunculan, termasuk kemungkinan menggunakan Stadion Gajayana sebagai alternatif.
Namun, tidak menutup kemungkinan laga tersebut justru dipindahkan ke luar kota demi alasan tertentu.
Situasi ini tak lepas dari bayang-bayang tragedi yang pernah terjadi di Stadion Kanjuruhan pada tahun 2022. Saat itu, pertandingan antara Arema FC dan Persebaya berujung pada insiden kelam yang menelan lebih dari 135 korban jiwa.
Tragedi tersebut menjadi salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah sepak bola Indonesia.
Sejak kejadian itu, setiap rencana pertandingan yang melibatkan kedua tim di Malang selalu menjadi perhatian khusus.
