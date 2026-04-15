Termasuk Rice dan Saka! Arsenal Kehilangan 5 Pemain di Laga Penting Kontra Sporting CP

JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan timnya kemungkinan tanpa diperkuat lima pemain pentingnya, yaitu Declan Rice, Jurrien Timber, Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, dan Bukayo Saka dalam leg kedua perempat final Liga Champions melawan Sporting CP di Stadion Emirates, Kamis (16/4) pukul 02.00 WIB, dikutip dari ANTARA.

Kelima pemain ini absen dalam latihan terbuka menjelang laga melawan wakil Portugal itu, dengan Arteta mengatakan ia berharap mendapatkan kabar positif dari perkembangan kelima pemainnya ini pada hari ini.

“Kami harus menunggu sampai besok pagi untuk melihat kondisi beberapa pemain dan membuat keputusan yang tepat,” ungkap Arteta, dikutip dari laman resmi Arsenal, Rabu.

Saat ditanya soal kemungkinan tampilnya Rice yang tampil 90 menit dalam kekalahan 1-2 melawan AFC Bournemouth di laga terakhir The Gunners, Arteta masih berharap gelandangnya tersebut kondisinya membaik.

“Kami harus menunggu dan melihat bagaimana kondisinya besok, tapi jelas dia tidak tersedia untuk latihan," ucap Arteta.

“Dia sudah bermain banyak pertandingan dan itu bagian dari masalahnya. Tapi dia akan mencoba melakukan segala yang dia bisa untuk bersama kami besok, itu pasti," tambah dia.

Sementara itu, Saka belum bermain lagi sejak jeda internasional bulan Maret, begitu juga dengan Timber yang ditarik keluar dalam kemenangan 2-0 atas Everton pertengahan bulan lalu.

“Itu sesuatu yang sudah dia rasakan cukup lama. Masalahnya ada di Achilles," tutur Arteta soal cedera yang dialami Saka.