Termasuk Rice dan Saka! Arsenal Kehilangan 5 Pemain di Laga Penting Kontra Sporting CP

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan timnya kemungkinan tanpa diperkuat lima pemain pentingnya, yaitu Declan Rice, Jurrien Timber, Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, dan Bukayo Saka dalam leg kedua perempat final Liga Champions melawan Sporting CP di Stadion Emirates, Kamis (16/4) pukul 02.00 WIB, dikutip dari ANTARA.
Kelima pemain ini absen dalam latihan terbuka menjelang laga melawan wakil Portugal itu, dengan Arteta mengatakan ia berharap mendapatkan kabar positif dari perkembangan kelima pemainnya ini pada hari ini.
“Kami harus menunggu sampai besok pagi untuk melihat kondisi beberapa pemain dan membuat keputusan yang tepat,” ungkap Arteta, dikutip dari laman resmi Arsenal, Rabu.
Baca Juga:Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Saat ditanya soal kemungkinan tampilnya Rice yang tampil 90 menit dalam kekalahan 1-2 melawan AFC Bournemouth di laga terakhir The Gunners, Arteta masih berharap gelandangnya tersebut kondisinya membaik.
“Kami harus menunggu dan melihat bagaimana kondisinya besok, tapi jelas dia tidak tersedia untuk latihan," ucap Arteta.
“Dia sudah bermain banyak pertandingan dan itu bagian dari masalahnya. Tapi dia akan mencoba melakukan segala yang dia bisa untuk bersama kami besok, itu pasti," tambah dia.
Baca Juga:Akui Tak Pernah Mudah Singkirkan Barcelona, Diego Simeone: Dulu Ada Messi, Sekarang Lamine Yamal!
Sementara itu, Saka belum bermain lagi sejak jeda internasional bulan Maret, begitu juga dengan Timber yang ditarik keluar dalam kemenangan 2-0 atas Everton pertengahan bulan lalu.
“Itu sesuatu yang sudah dia rasakan cukup lama. Masalahnya ada di Achilles," tutur Arteta soal cedera yang dialami Saka.
Di laga nanti, The Gunners membidik kelolosan ke semifinal Liga Champions secara beruntun untuk pertama kalinya dalam sejarah. Arsenal tiba di laga ini dengan bekal kemenangan 1-0 di leg pertama.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja