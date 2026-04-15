HomeSepak Bola Dunia
Sri Wahyuni
16 April 2026, 04.20 WIB

Barcelona Tersingkir Tragis! Marcus Rashford Diserang Kritik Pedas usai Gagal ke Semifinal Liga Champions

Kekecewaan mendalam Marcus Rashford usai Barcelona gagal ke semifinal liga champions. (Mirror) - Image

Kekecewaan mendalam Marcus Rashford usai Barcelona gagal ke semifinal liga champions. (Mirror)

JawaPos.com–Kekecewaan besar menyelimuti Barcelona setelah tersingkir dari Liga Champions UEFA usai kalah agregat 2-3 dari Atletico Madrid di babak perempat final.

Meski meraih kemenangan 2-1 di leg kedua, hasil tersebut tidak cukup bagi tim asuhan Hansi Flick untuk membalikkan kekalahan 0-2 di leg pertama. Atletico pun memastikan langkah ke semifinal untuk pertama kalinya sejak 2017.

Penyerang pinjaman Marcus Rashford menjadi salah satu pemain yang paling disorot usai laga. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, dia gagal memberikan dampak signifikan saat Barcelona memburu gol penentu.

Media Spanyol melontarkan kritik tajam. SPORT menyebut Rashford tampil tidak efektif dan meragukan karakternya di momen penting. Mundo Deportivo menilai dia gagal meningkatkan daya serang tim, sementara Football Espana memberi nilai rendah 5,5/10 karena dinilai tampil di bawah standar. Bahkan, harian AS secara tegas meragukan masa depannya di Camp Nou.

”Seperti biasa, banyak ekspektasi tapi minim kontribusi. Dia tidak bisa lanjut musim depan,” tulis media tersebut.

Barcelona sebenarnya memulai laga dengan sempurna. Lamine Yamal membuka skor hanya empat menit setelah kick off. Ferran Torres menyamakan agregat di pertengahan babak pertama.

Namun momentum tersebut tak bertahan lama. Ademola Lookman mencetak gol penting untuk mengembalikan keunggulan agregat Atletico.

Harapan Barcelona semakin menipis setelah Eric Garcia mendapat kartu merah karena melanggar Alexander Sorloth sebagai pemain terakhir. Bermain dengan 10 orang membuat upaya comeback menjadi semakin berat.

Meski terus menekan hingga akhir laga, Barcelona tak mampu menembus pertahanan disiplin khas tim asuhan Diego Simeone.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Tegakkan Kepala, Cules! Pesan Menyentuh Penggawa Barcelona Usai Tersingkir dari Liga Champions: Kami Akan Kembali! - Image
Sepak Bola Dunia

Tegakkan Kepala, Cules! Pesan Menyentuh Penggawa Barcelona Usai Tersingkir dari Liga Champions: Kami Akan Kembali!

16 April 2026, 00.14 WIB

Barcelona Disingkirkan Atletico Madrid, Hansi Flick Tetap Bangga - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona Disingkirkan Atletico Madrid, Hansi Flick Tetap Bangga

15 April 2026, 23.08 WIB

Atletico Madrid ke Semifinal Liga Champions meski Barcelona Menangkan Leg Kedua - Image
Sepak Bola Dunia

Atletico Madrid ke Semifinal Liga Champions meski Barcelona Menangkan Leg Kedua

15 April 2026, 13.28 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

