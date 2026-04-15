Barcelona Tersingkir Tragis! Marcus Rashford Diserang Kritik Pedas usai Gagal ke Semifinal Liga Champions

JawaPos.com–Kekecewaan besar menyelimuti Barcelona setelah tersingkir dari Liga Champions UEFA usai kalah agregat 2-3 dari Atletico Madrid di babak perempat final.

Meski meraih kemenangan 2-1 di leg kedua, hasil tersebut tidak cukup bagi tim asuhan Hansi Flick untuk membalikkan kekalahan 0-2 di leg pertama. Atletico pun memastikan langkah ke semifinal untuk pertama kalinya sejak 2017.

Penyerang pinjaman Marcus Rashford menjadi salah satu pemain yang paling disorot usai laga. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, dia gagal memberikan dampak signifikan saat Barcelona memburu gol penentu.

Media Spanyol melontarkan kritik tajam. SPORT menyebut Rashford tampil tidak efektif dan meragukan karakternya di momen penting. Mundo Deportivo menilai dia gagal meningkatkan daya serang tim, sementara Football Espana memberi nilai rendah 5,5/10 karena dinilai tampil di bawah standar. Bahkan, harian AS secara tegas meragukan masa depannya di Camp Nou.

”Seperti biasa, banyak ekspektasi tapi minim kontribusi. Dia tidak bisa lanjut musim depan,” tulis media tersebut.

Barcelona sebenarnya memulai laga dengan sempurna. Lamine Yamal membuka skor hanya empat menit setelah kick off. Ferran Torres menyamakan agregat di pertengahan babak pertama.

Namun momentum tersebut tak bertahan lama. Ademola Lookman mencetak gol penting untuk mengembalikan keunggulan agregat Atletico.

Harapan Barcelona semakin menipis setelah Eric Garcia mendapat kartu merah karena melanggar Alexander Sorloth sebagai pemain terakhir. Bermain dengan 10 orang membuat upaya comeback menjadi semakin berat.