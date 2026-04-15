Tegakkan Kepala, Cules! Pesan Menyentuh Penggawa Barcelona Usai Tersingkir dari Liga Champions: Kami Akan Kembali!

Skuad Asuhan Hansi Flick di Barcelona (Instagram/@ferrantorres)
JawaPos.com - Slogan "Kami akan kembali" menjadi resonansi yang menggema di ruang ganti Barcelona. Meski luka akibat tersingkirnya mereka dari Liga Champions masih terasa, para penggawa Blaugrana memilih untuk segera bangkit dan merangkul para pendukungnya.
Dua belas jam setelah peluit panjang di Stadion Metropolitano, duka masih menyelimuti skuad asuhan Hansi Flick. Kekalahan tersebut memastikan berakhirnya ambisi Barca di kompetisi kasta tertinggi Eropa, yang sejatinya merupakan target utama musim ini. Namun, alih-alih larut dalam kekecewaan, para pemain Barcelona bergegas mengirimkan pesan solidarita melalui media sosial.
Mereka menegaskan bahwa segala upaya telah dikerahkan untuk membalikkan defisit 0-2 dari leg pertama. Meski gagal, ada nada optimisme dan kebanggaan yang tetap terjaga saat mereka membicarakan jersey Barcelona yang mereka kenakan.
"Dalam kemenangan dan kekalahan. Aku mencintaimu Barca!," tulis Gavi dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.
Pemain muda asal Andalusia ini tampil sebagai kejutan dalam starting eleven, ia bahu-membahu bersama Pedri di lini tengah. Gavi mengunggah pesan tersebut bersama rangkaian foto aksinya saat meladeni perlawanan sengit Atletico Madrid.
Optimisme di Tengah Kegagalan
Penyesalan juga datang dari Roony, pemain asal Swedia yang masuk di menit-menit akhir. Ia hampir saja mengubah jalannya laga andai umpan silangnya berhasil dikonversi menjadi gol oleh sundulan Ronald Araujo.
"Hari yang berat, tetapi terima kasih atas dukungan luar biasa kalian, Cules," tulis pemain sayap kanan Barcelona di akun Instagram pribadinya.
Di sisi lain, Ferran Torres menunjukkan determinasi yang lebih kuat. Penyerang asal Foios yang dalam peforma tajam ini sudah menatap musim depan dengan kepala tegak.
