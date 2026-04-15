Barcelona Disingkirkan Atletico Madrid, Hansi Flick Tetap Bangga

JawaPos.com - Pelatih Barcelona Hans-Dieter "Hansi" Flick tetap bangga dengan para pemainnya meski mereka disingkirkan Atletico Madrid dari perempat final Liga Champions 2025/2026, dikutip dari ANTARA.

Barcelona terdepak dari Liga Champions lantaran kalah agregat 3-2 dari Atletico Madrid, setelah pada leg kedua yang digelar di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid, Rabu dini hari WIB, Barcelona hanya mampu menang 2-1.

"Saya bangga dengan tim ini dan cara kami bermain. Dalam dua leg pertandingan, saya rasa kami layak untuk lolos ke semifinal," ujar Flick dikutip dari laman resmi Barcelona.

Pada leg kedua, tim berjuluk Blaugrana itu sempat unggul dua gol terlebih dahulu pada babak pertama, berkat aksi Lamine Yamal (4') dan Ferran Torres (24'), untuk menyamakan agregat menjadi 2-2.

Namun, Ademola Lookman mengukir skor untuk Atletico pada menit ke-31 dan membuat laga tuntas dengan skor 2-1 untuk kemenangan Barcelona. Akan tetapi, Atletico tetap berhak ke semifinal karena menang 2-0 pada leg pertama.

Flick menyebut Barcelona bermain luar biasa pada awal babak. Mereka terus mengejar gol meski bermain dengan 10 orang seusai Eric Garcia mendapatkan kartu merah langsung (79') karena melanggar Alexander Sorloth.

Menurut juru taktik asal Jerman itu, Barcelona kurang beruntung, tetapi itu adalah bagian dari sepak bola yang harus diterima. Dengan skuad yang masih muda, dia yakin Barcelona akan terus berkembang.

Flick pun menegaskan timnya akan kembali dan mengalihkan fokusnya untuk sisa musim di liga.