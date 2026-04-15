Atletico Madrid ke Semifinal Liga Champions meski Barcelona Menangkan Leg Kedua

JawaPos.com–Barcelona gagal melangkah ke semifinal meski menang 2-1 atas Atletico Madrid pada leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Metropolitano pada Rabu (15/4) dini hari WIB. Atletico menyingkirkan Barcelona berkat unggul agregat 3-2 setelah menang 2-0 pada leg pertama.

Barcelona memenangkan leg kedua berkat dua gol Lamine Yamal dan Ferran Torres. Atletico Madrid membalas satu gol lewat Ademola Lookman. Hasul itu tak cukup meloloskan skuad Hansi Flick ke babak empat besar.

Usai menyingkirkan Barcelona di perempat final liga champions, Atletico Madrid akan menghadapi pemenang laga Arsenal melawan Sporting CP yang digelar Kamis (16/4), demikian laman UEFA dilansir dari Antara.

Barcelona tampil agresif sejak awal guna mengejar defisit dua gol dari leg pertama. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-4 ketika Yamal mencetak gol pembuka setelah memanfaatkan umpan Ferran Torres dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan Juan Musso.

Tim tamu menggandakan keunggulan pada menit ke-24 lewat Torres. Berawal dari umpan terobosan Dani Olmo, Torres sukses menaklukkan Musso dengan sepakan terarah sehingga agregat menjadi sama 2-2.

Namun, Atletico Madrid merespons cepat. Pada menit ke-31, serangan balik yang dipimpin Marcos Llorente diakhiri dengan umpan silang akurat kepada Lookman yang sukses mencetak gol guna kembali membawa Los Rojiblancos unggul agregat 3-2.

Pada babak kedua, Barcelona terus menekan. Torres mencetak gol keduanya pada awal babak kedua, tetapi dianulir oleh VAR karena offside.

Petaka bagi Barcelona datang pada menit ke-80 saat Eric Garcia diganjar kartu merah setelah melanggar Alexander Sorloth yang berada dalam posisi berbahaya.