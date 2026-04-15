Harry Kane Jadi Ancaman Serius Real Madrid di Liga Champions, Bayern Munchen Siap Tampil Menyerang

JawaPos.com - Laga besar antara Bayern Munchen dan Real Madrid di ajang Liga Champions kembali menjadi sorotan utama pecinta sepak bola Eropa. Pertemuan dua raksasa ini bukan hanya soal sejarah panjang dan gengsi tinggi, tetapi juga tentang duel dua penyerang paling tajam di dunia saat ini, yaitu Harry Kane dan Kylian Mbappe.

Bayern Munchen datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat performa Harry Kane yang sedang berada di puncak.

Striker asal Inggris itu tampil luar biasa sejak awal musim dan terus menjadi mesin gol utama timnya.

Konsistensinya di depan gawang membuat Bayern punya alasan kuat untuk percaya diri menghadapi Real Madrid, meski lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan.

Di sisi lain, Real Madrid tetap dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan di panggung Eropa. Pengalaman mereka dalam membalikkan keadaan atau “remontada” sudah sering terjadi di berbagai musim sebelumnya.

Hal inilah yang membuat banyak pihak menilai pertandingan ini belum sepenuhnya bisa diprediksi, meski Bayern punya keunggulan dari sisi produktivitas lini depan.

Harry Kane menjadi pusat perhatian dalam laga ini. Ketajamannya di kotak penalti, kemampuan membaca ruang, serta penyelesaian akhir yang efisien membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Real Madrid.

Performa impresifnya musim ini juga membuatnya semakin percaya diri menghadapi pertandingan besar seperti ini.