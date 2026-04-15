Wayne Rooney Sebut Arsenal Harus Bermain Curang Saat Hadapi Manchester City untuk Amankan Peluang Gelar

Skuad tim Arsenal dan Wayne Rooney (Instagram @toma.tom.169067 dan Bein Sports)

JawaPos.com – Mantan pemain Manchester United, Wayne Rooney, menyampaikan pandangannya terkait persaingan gelar Liga Premier Inggris musim ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/4), Rooney menyoroti pertandingan penting antara Arsenal dan Manchester City. Laga tersebut dinilai akan sangat memengaruhi posisi klasemen sementara.

Pertandingan antara kedua tim dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini. Arsenal saat ini berada di posisi yang tertekan dalam perburuan gelar. Sementara itu, Manchester City terus mendekat dengan selisih poin yang semakin tipis.

Jika Arsenal mengalami kekalahan, selisih poin berpotensi berkurang secara signifikan. Manchester City bahkan bisa mengambil alih posisi puncak klasemen. Kondisi ini membuat pertandingan tersebut menjadi krusial bagi kedua tim.

Dalam sebuah acara bertajuk The Wayne Rooney Show, Rooney mengungkapkan pandangannya secara terbuka.

Rooney menilai Manchester City memiliki keunggulan dari segi mentalitas dan pengalaman. Menurutnya, tim asuhan Pep Guardiola lebih mampu menghadapi tekanan.

Rooney juga menyoroti kondisi psikologis pemain Arsenal yang dinilai rentan. Ia menyebut kekalahan beruntun dapat memunculkan pola pikir negatif dalam tim. Hal ini dinilai berpengaruh terhadap performa di lapangan.