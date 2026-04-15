Arne Slot Isyaratkan Hugo Ekitike Cedera Cukup Parah di Laga Liverpool vs PSG

JawaPos.com - Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan cedera yang dialami Hugo Ekitike terlihat tidak baik setelah strikernya harus ditandu keluar lapangan pada pertengahan babak pertama dan kemudian digantikan oleh Mohamed Salah pada menit ke-31.

Ekitike terpeleset di lapangan dan terlihat mengalami masalah pada pergelangan kakinya saat Liverpool harus mengejar defisit dua gol dari Paris Saint-Germain pada leg ledua babak perempat final Liga Champions di Anfield, Rabu dini hari WIB.

“Tidak terlalu baik. Saya pikir kita semua bisa melihat bahwa itu tidak terlihat bagus. Kita tunggu saja apa hasilnya nanti. Tapi jelas terlihat itu tidak baik," ungkap Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu.

Slot mengatakan merasa emosional saat timnya kehilangan Ekitike, apalagi pemain berusia 23 tahun itu adalah pemain terbaik Liverpool musim ini karena sudah mencetak 17 gol dan enam assist.

Ekitike pun tampak terpukul saat meninggalkan lapangan, dengan dirinya yang kini diragukan tampil membela timnas Prancis di Piala Dunia 2026 yang akan dimulai dua bulan lagi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Bersama Prancis, Ekitike baru debut pada September tahun lalu, dengan kini ia sudah memiliki delapan caps yang diakhiri dua gol dan satu assist.

"Kehilangan pertandingan saja sudah sangat berat, apalagi dengan cara kami kalah, tapi sekali lagi – seperti yang sering terjadi musim ini – kehilangan pemain juga menjadi hal yang sering kami alami," kata Slot.

Adapun Ekitike di laga ini tampil sebagai starter bersama Alexander Isak yang baru pulih dari cedera panjang. Saat mengungkapkan alasannya menurunkan Ekitike dan Isak secara bersamaan, Slot mengaku, "sulit menjelaskannya".