Joao Neves Sebut Kemenangan 2-0 PSG atas Liverpool di Anfield Bukan Hal Mudah

JawaPos.com - Gelandang Paris Saint-Germain (PSG) Joao Neves menyebut kemenangan 2-0 atas tuan rumah Liverpool di Anfield, Rabu dini hari WIB, diraih dengan cara yang tidak mudah, dikutip dari ANTARA.

Di laga leg kedua babak perempat final Liga Champions ini, PSG diserang habis-habisan oleh Liverpool dalam 25 pertama di baba kedua. Namun, pada akhirnya mereka mampu "menjinakkan" The Reds melalui aksi sang pemenang Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembele yang mencetak dua gol pada fase akhir laga.

"Pada fase musim seperti ini, wajar jika sedikit kesulitan dalam pertandingan seperti ini, tapi kami selalu melakukannya sebagai tim. Kami tahu kami juga menyulitkan lawan," kata Neves, dikutip dari laman resmi PSG, Rabu.

"Kami harus selalu menghormati lawan: bertahan ketika harus bertahan, dan menyerang ketika harus menyerang," tambah dia.

Les Parisiens memastikan tiket lolos ke semifinal dalam tiga edisi beruntun, dengan Neves menjadi bagian kesuksesan tim ini dalam dua tahun terakhir.

Gelandang 21 tahun asal Portugal ini baru datang di PSG pada Agustus 2024 dan ia langsung menjadi pemain penting Les Parisiens saat meraih gelar pertama mereka di Liga Champions, dimana ia tak pernah absen dari laga pertama sampai final.

"Saya sudah dua tahun di klub ini, dan perjalanan saya sejauh ini luar biasa," kata pemilik 21 caps untuk timnas Portugal tersebut.

Sejak ia bergabung dengan tim asuhan Luis Enrique ini, selain memenangkan Liga Champions, Neves telah membantu PSG memenangkan Liga Prancis, FIFA Intercontinental Cup, Piala Prancis, dan dua Piala Super Prancis.