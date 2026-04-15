Jelang Perang Bintang Bayern Munchen vs Real Madrid, Ini Skenario Lolos Semifinal Liga Champions!

Laga Real vs Bayern. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com — Bayern Munchen dan Madrid akan bentrok dalam perebutan tiket semifinal Liga Champions, dini hari nanti. Ini bakal jadi perang bintang.
Gol Luis Diaz dan Harry Kane yang dibalas Kylian Mbappe menjelang akhir laga memastikan kemenangan tipis 2-1 Bayern di Santiago Bernebeu, pekan lalu.
Kemenangan itu mengakhiri rekor tak terkalahkan Madrid dalam sembilan pertemuan kedua raksasa itu sebelumnya. Namun, itu bukan akhir rivalitas mereka musim ini.
Masih ada duel kedua di Allianz Arena dini hari nanti yang akan menentukan siapa yang akan melaju ke semifinal.
Bayern yang hanya butuh hasil imbang, tentu favorit. Apalagi, mereka akan tampil di kandang sendiri. Meski begitu, mereka jelas tak bisa lengah.
Dengan pemain-pemain bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, hingga Federico Valverde, Madrid bisa sewaktu-waktu melukai tuan rumah.
Pelatih Bayern, Vincent Kompany sangat menyadari hal ini. Makanya, ia mempersiapkan pertarungan hidup mati ini dengan hati-hati. Pada akhir pekan, Kompany mengistirahatkan hampir seluruh pilarnya.
"Kami sangat menghormati Madrid di Bayern. Kami menghargai klub seperti apa mereka, tim seperti apa mereka,” kata Kompany dikutip dari situs resmi UEFA.
Tuan rumah dalam performa yang luar biasa, memenangkan setiap pertandingan kandang di Eropa musim ini. Mereka mencetak rata-rata 3,2 gol dalam laga-laga tersebut.
Selain itu, mereka baru saja memecahkan rekor gol dengan kemenangan 5-0 atas St Pauli di Bundesliga. Kompany menegaskan, itu pencapaian luar biasa dan ia berharap akan berlanjut.
