Atletico Madrid Lolos ke Semifinal Liga Champions! Antoine Griezmann Tak Gentar Hadapi Arsenal atau Sporting CP

JawaPos.com - Antoine Griezmann siap menghadapi lawan siapapun di semifinal setelah Atletico Madrid kalah dari Barcelona. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 (aggregat 3-2) tersebut dimainkan di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (15/4).

Meski kalah, Antoine Griezmann tetap senang bisa membawa Atletico Madrid lolos ke semifinal Liga Champions. Pemain 35 tahun tersebut juga mengakui kesalahan yang dibuatnya, namun para penggemar tetap memberikan dukungan hingga berhasil mencetak gol yang dilakukan oleh Ademola Lookman.

"Saya sangat senang. Dua kesalahan bisa sangat merugikan dalam pertandingan seperti ini. Saya kehilangan bola pada kesalahan kedua - saya berada di luar posisi. Pada akhirnya, berkat para penggemar dan kualitas permainan kami, kami mampu mencetak gol," kata Antoine Griezmann kepada Movistar+ yang dikutip dari laman UEFA, Rabu (15/4).

Bermain melawan Barcelona sangatlah menyulitkan bagi Griezmann. Selain itu, pemain yang sudah pensiun dari timnas Prancis tersebut tidak masalah akan menghadapi Arsenal atau Sporting CP di semifinal nanti.

"Tidak masalah siapa yang kami hadapi selama kami masih berada di babak ini. Ini adalah pertandingan yang hebat dan sulit melawan tim fantastis yang bermain sangat baik. Itu adalah perjuangan, tetapi kami masih berada di babak ini," ucap Griezmann.

Di sisi lain, sang pencetak gol, Ademola Lookman mengaku tertinggal dua gol dari Barcelona sangatlah berat. Meskipun kalah, pemain timnas Nigeria tersebut tetap senang bisa meloloskan Atletico Madrid ke final.

"Tertinggal 2-0 [sangat berat]. Pertandingan ini seperti dua babak, kami bertahan, kami berjuang keras. Kami tidak menang malam ini tetapi kami lolos ke semifinal," pungkas Ademola Lookman.