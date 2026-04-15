James Rodriguez Menangi Kasus Lawan Kantor Pajak, Terima Kompensasi Finansial Rp 60 M

JawaPos.com - James Rodriguez sempat dituduh melakukan penggelapan pajak selama 2014 ketika membela Real Madrid. Kini, kasus melawan kantor pajak di Spanyol itu telah berujung keputusan yang memenangkan James.

Konsekuensinya, gelandang serang timnas Kolombia berusia 34 tahun itu mendapatkan uang pengembalian EUR 3 juta atau lebih dari Rp 60 miliar.

Seperti dilansir dari Mundo Deportivo, James yang kini bermain untuk klub Major League Soccer (MLS), Minnesota United FC, dinyatakan tidak bersalah melakukan penggelapan pajak.

”Mewajibkan Departemen Keuangan Negara Spanyol memberikan kompensasi finansial kepada James Rodriguez sebesar EUR 3 juta,” demikian salah satu nukilan isi putusan pengadilan.