Risma Azzah Fatin
15 April 2026, 16.06 WIB

Didier Deschamps Muncul sebagai Kandidat Kuat Pelatih Baru Real Madrid

JawaPos.com – Real Madrid dikabarkan tengah membidik Didier Deschamps sebagai kandidat pelatih baru untuk musim mendatang.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (14/4), Nama pelatih tim nasional Prancis tersebut mulai mencuat di tengah ketidakpastian posisi pelatih saat ini. Situasi ini membuat manajemen klub mempertimbangkan berbagai opsi strategis.

Ketertarikan terhadap Deschamps tidak lepas dari rekam jejaknya yang impresif di level internasional.

Deschamps dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA 2018. Selain itu, kemampuannya mengelola pemain bintang menjadi nilai tambah bagi klub sebesar Real Madrid.

Peluang Real Madrid untuk merekrut Deschamps semakin terbuka seiring rencana kepergiannya dari tim nasional Prancis.

Setelah turnamen besar mendatang, posisinya diperkirakan akan digantikan oleh Zinedine Zidane. Kondisi tersebut membuat status Deschamps menjadi perhatian serius klub.

Kehadiran Deschamps juga diyakini akan mendapat dukungan dari sejumlah pemain utama Real Madrid. Kylian Mbappé disebut memiliki hubungan baik dengan pelatih tersebut. Hal ini dinilai dapat mempermudah proses adaptasi serta memperkuat stabilitas ruang ganti.

Selain pengalaman internasional, Deschamps juga memiliki rekam jejak kuat di level klub. Ia pernah membawa Juventus kembali ke kompetisi utama serta meraih gelar liga bersama Olympique de Marseille.

