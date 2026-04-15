Didier Deschamps Muncul sebagai Kandidat Kuat Pelatih Baru Real Madrid

JawaPos.com – Real Madrid dikabarkan tengah membidik Didier Deschamps sebagai kandidat pelatih baru untuk musim mendatang.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (14/4), Nama pelatih tim nasional Prancis tersebut mulai mencuat di tengah ketidakpastian posisi pelatih saat ini. Situasi ini membuat manajemen klub mempertimbangkan berbagai opsi strategis.
Ketertarikan terhadap Deschamps tidak lepas dari rekam jejaknya yang impresif di level internasional.
Deschamps dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA 2018. Selain itu, kemampuannya mengelola pemain bintang menjadi nilai tambah bagi klub sebesar Real Madrid.
Peluang Real Madrid untuk merekrut Deschamps semakin terbuka seiring rencana kepergiannya dari tim nasional Prancis.
Setelah turnamen besar mendatang, posisinya diperkirakan akan digantikan oleh Zinedine Zidane. Kondisi tersebut membuat status Deschamps menjadi perhatian serius klub.
Kehadiran Deschamps juga diyakini akan mendapat dukungan dari sejumlah pemain utama Real Madrid. Kylian Mbappé disebut memiliki hubungan baik dengan pelatih tersebut. Hal ini dinilai dapat mempermudah proses adaptasi serta memperkuat stabilitas ruang ganti.
Selain pengalaman internasional, Deschamps juga memiliki rekam jejak kuat di level klub. Ia pernah membawa Juventus kembali ke kompetisi utama serta meraih gelar liga bersama Olympique de Marseille.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja