Crystal Palace Fokus Sepenuhnya ke Liga Inggris dan Liga Conference

Pemain Crystal Palace.
JawaPos.com - Bek Crystal Palace Chris Richards mengatakan, skuadnya fokus sepenuhnya ke Liga Conference dan Liga Inggris pada sisa musim 2025/2026, dikutip dari ANTARA.
"Pelatih sempat bertanya apakah kami ingin fokus ke salah satu kompetisi saja. Kami semua sepakat ingin mengejar keduanya," ujar Richards dikutip dari laman resmi Crystal Palace, Selasa.
Dia menegaskan, tim berjuluk The Eagles itu terus berjuang untuk mendapatkan tiket ke semifinal Liga Conferensi UEFA dan menaikkan posisi mereka di klasemen sementara Liga Inggris.
Oleh karena itu, Richards memastikan Palace akan selalu memberikan performa terbaik pada setiap laga.
Di Liga Conference 2025/2026, Palace menempatkan satu kakinya di semifinal setelah menang 3-0 atas Fiorentina pada leg pertama perempat final di Stadion Selhurst Park, London, Jumat (10/4) dini hari WIB.
Meski demikian, Palace tidak akan memandang sebelah mata pertandingan leg kedua yang akan berlangsung di kandang Fiorentina, Stadion Artemio Franchi, Florenze, Jumat (17/4) dini hari WIB.
"Kami siap menghadapi laga sulit, siapa pun lawannya. Kami memang menang 3-0 di leg pertama, tapi leg kedua pasti tidak mudah. Seperti kami, mereka (Fiorentina-red) juga mempunyai banyak hal yang dipertaruhkan pada sisa musim ini," kata Richards.
Sementara di Liga Inggris, Crystal Palace menduduki posisi ke-13 klasemen sementara dengan 42 poin dari 31 laga.
Peringkat tersebut berada di luar zona turnamen Eropa. Palace berjarak enam poin dari penghuni posisi slot terakhir Eropa atau keenam, Chelsea, yang sudah mengumpulkan 48 poin dari 32 laga.
