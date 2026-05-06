Bawa Arsenal ke Final Liga Champions, Bukayo Saka Komentari Golnya yang Berbau Keberuntungan

JawaPos.com–Bukayo Saka mencetak satu-satunya gol untuk Arsenal saat mengalahkan Atletico Madrid di leg kedua semifinal Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 (aggregat 2-1) tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Rabu (6/5).

Kemenangan melawan Atletico Madrid di liga champions disambut dengan bahagia para pemain Arsenal. Bahkan, Bukayo Saka juga merasakan kebahagiaan para pendukung di Emirates Stadium.

”Ini sangat indah, Anda bisa melihat apa artinya bagi kami, apa artinya bagi para penggemar. Kami semua sangat bahagia,” terang Saka.

Gol yang dicetak Saka berawal dari umpan Viktor Gyokeres kepada Leandro Trossard yang melepaskan tendangan keras dan masih bisa ditepis Jan Oblak. Namun, bola tersebut tidak ditangkap sempurna yang membuat pemain timnas Inggris tersebut tinggal menceploskan bola ke gawang Atletico Madrid.

Bagi Bukayo Saka, gol yang dicetaknya berbau keberuntungan. Saat Trossard melepaskan tendangan, pemain 24 tahun itu hanya menunggu di depan gawang meski dalam penjagaan ketat bek Atletico Madrid.

”Dalam situasi seperti itu, saya hanya berusaha untuk tetap bertahan. Terkadang keberuntungan berpihak pada Anda, terkadang tidak, tetapi Anda harus berada di sana, dan saya berada di sana,” kata Bukayo Saka kepada Amazon Prime yang dikutip laman UEFA, Rabu (6/5).

Sejak awal laga, Saka menyadari bahwa pertandingan penuh dengan tekanan karena kedua tim sangat ingin meraih kemenangan. Namun, para pemain Arsenal mampu mengatasinya dengan sangat baik dan berhasil lolos ke final Liga Champions.

”Ini adalah pertandingan yang penuh tekanan. Pertandingan ini sangat berarti bagi kedua tim, dan kami berhasil mengatasinya dengan baik dan membawa diri kami ke final, jadi kami senang,” ucap Saka.