Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 6 Mei 2026 | 19.08 WIB

Bawa Arsenal ke Final Liga Champions, Bukayo Saka Komentari Golnya yang Berbau Keberuntungan

Selebrasi Bukayo Saka setelah bawa Arsenal ke final Liga Champions. (Dok. UEFA) - Image

Selebrasi Bukayo Saka setelah bawa Arsenal ke final Liga Champions. (Dok. UEFA)

JawaPos.com–Bukayo Saka mencetak satu-satunya gol untuk Arsenal saat mengalahkan Atletico Madrid di leg kedua semifinal Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 (aggregat 2-1) tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Rabu (6/5).

Kemenangan melawan Atletico Madrid di liga champions disambut dengan bahagia para pemain Arsenal. Bahkan, Bukayo Saka juga merasakan kebahagiaan para pendukung di Emirates Stadium.

”Ini sangat indah, Anda bisa melihat apa artinya bagi kami, apa artinya bagi para penggemar. Kami semua sangat bahagia,” terang Saka.

Gol yang dicetak Saka berawal dari umpan Viktor Gyokeres kepada Leandro Trossard yang melepaskan tendangan keras dan masih bisa ditepis Jan Oblak. Namun, bola tersebut tidak ditangkap sempurna yang membuat pemain timnas Inggris tersebut tinggal menceploskan bola ke gawang Atletico Madrid.

Bagi Bukayo Saka, gol yang dicetaknya berbau keberuntungan. Saat Trossard melepaskan tendangan, pemain 24 tahun itu hanya menunggu di depan gawang meski dalam penjagaan ketat bek Atletico Madrid.

”Dalam situasi seperti itu, saya hanya berusaha untuk tetap bertahan. Terkadang keberuntungan berpihak pada Anda, terkadang tidak, tetapi Anda harus berada di sana, dan saya berada di sana,” kata Bukayo Saka kepada Amazon Prime yang dikutip laman UEFA, Rabu (6/5).

Sejak awal laga, Saka menyadari bahwa pertandingan penuh dengan tekanan karena kedua tim sangat ingin meraih kemenangan. Namun, para pemain Arsenal mampu mengatasinya dengan sangat baik dan berhasil lolos ke final Liga Champions.

”Ini adalah pertandingan yang penuh tekanan. Pertandingan ini sangat berarti bagi kedua tim, dan kami berhasil mengatasinya dengan baik dan membawa diri kami ke final, jadi kami senang,” ucap Saka.

Arsenal tinggal menunggu lawannya di final antara Paris Saint-Germain atau Bayern Munchen. Laga final akan dimainkan pada 30 Mei di Puskas Arena, Budapest.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Efisiensi! Atletico Madrid Pindah Hotel Bukan karena Buang Sial saat Hadapi Arsenal di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Efisiensi! Atletico Madrid Pindah Hotel Bukan karena Buang Sial saat Hadapi Arsenal di Liga Champions

Rabu, 6 Mei 2026 | 17.40 WIB

Arsenal ke Final Liga Champions setelah Singkirkan Atletico Madrid 1-0 - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal ke Final Liga Champions setelah Singkirkan Atletico Madrid 1-0

Rabu, 6 Mei 2026 | 13.35 WIB

Hasil Imbang Dramatis Manchester City vs Everton Buka Jalan Arsenal Menuju Gelar Liga Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Hasil Imbang Dramatis Manchester City vs Everton Buka Jalan Arsenal Menuju Gelar Liga Inggris

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.53 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore