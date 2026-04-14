Wasit Leg Kedua Bayern Munchen vs Real Madrid Sudah Diumumkan, Siapa Diuntungkan?

JawaPos.com–Pertandingan Bayern Munich selanjutnya bisa dibilang yang terpenting musim ini yaitu leg kedua perempat final Liga Champions UEFA melawan Real Madrid. UEFA sudah mengumumkan wasit yang akan memimpin laga penting ini.

Untuk laga sebesar ini, tentu semua orang berharap satu hal sederhana seperti wasit yang adil, tegas, dan tidak memihak. Melansir Bavarian Football, wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, resmi ditunjuk untuk memimpin pertandingan ini.

Dia bukan nama baru di Liga Champions. Pengalamannya sudah cukup panjang, dan Bayern Munich pun sudah cukup familiar dengan gaya kepemimpinannya.

Masalahnya? Rekam jejaknya bersama Bayern tidak terlalu meyakinkan.

Dari beberapa laga yang pernah ia pimpin, Bayern hanya mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Sekilas mungkin terlihat lumayan, tapi kalau ditarik lebih dalam, ceritanya jadi kurang menyenangkan.

Hasil imbang melawan Villarreal berujung pada tersingkirnya Bayern dari Liga Champions 2022. Hal yang sama juga terjadi saat menghadapi Inter pada 2025. Jadi, secara teknis, dua hasil imbang itu terasa lebih seperti kekalahan.

Baca Juga: Hansi Flick Uji Formasi Pertahanan Baru Jelang Duel Krusial Barcelona Lawan Atletico Madrid

Persentase kemenangan Bayern di bawah kepemimpinan Vincic? Hanya 40 persen. Dan ya, dia juga menjadi wasit saat Bayern dihajar 4-1 oleh Barcelona di fase grup dua musim lalu. Bukan statistik yang bikin nyaman jelang laga hidup-mati seperti ini.

Di sisi lain, ceritanya berbeda jauh kalau dilihat dari perspektif Real Madrid. Tiga kemenangan dan satu kekalahan. Persentase kemenangan 75 persen.