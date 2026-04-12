3 Faktor yang Akan Menentukan Masa Depan Nico Paz di Real Madrid Musim Depan

Nico Paz (IG @nicopaz1o)
JawaPos.com - Perjalanan Nico Paz dalam setahun terakhir bisa dibilang seperti “level up” yang signifikan. Bersama Como di Serie A, gelandang serang asal Argentina ini berkembang pesat dan mulai menunjukkan potensi yang dulu hanya jadi bahan hype di akademi.
Kini, Real Madrid dihadapkan pada keputusan penting: memulangkan, mempertahankan, atau bahkan menjualnya demi keuntungan besar. Dengan klausul pembelian kembali yang relatif murah dibanding nilai pasarnya, situasi ini jadi semakin menarik.
Lalu, apa saja yang benar-benar akan menentukan arah karier Paz musim depan? Melansir Get Football News, berikut faktor penentu masa depan Paz di Real Madrid.
1. Kepercayaan dari Álvaro Arbeloa
Faktor pertama dan mungkin paling krusial adalah sosok pelatih itu sendiri.
Álvaro Arbeloa dikenal sebagai pelatih yang cukup berani memberi kesempatan kepada pemain muda. Dalam beberapa kesempatan terakhir, ia bahkan mulai rutin memainkan nama-nama seperti Thiago Pitarch. Ini jadi sinyal jelas bahwa pintu untuk pemain muda terbuka lebar.
Kabar baiknya, Arbeloa juga punya hubungan yang cukup dekat dengan para pemain muda, termasuk Nico Paz. Jika ia tetap bertahan sebagai pelatih musim depan, peluang Paz untuk mendapat menit bermain di tim utama jelas meningkat.
Dalam skenario ini, kepulangan Paz ke Madrid bukan sekadar formalitas tapi benar-benar untuk jadi bagian dari proyek tim.
2. Nasib Arbeloa dan Arah Proyek Tim
Masalahnya, posisi Arbeloa sendiri belum sepenuhnya aman. Jika Real Madrid gagal di Liga Champions, bukan tidak mungkin akan terjadi pergantian pelatih. Dan seperti yang sering terjadi di klub sebesar Madrid, pergantian pelatih berarti perubahan filosofi.
