Sri Wahyuni
13 April 2026, 17.06 WIB

Prediksi Manchester United vs Leeds United: Setan Merah Lebih Diunggulkan Menang di Old Trafford

Di bawah arahan Michael Carrick, jalan Manchester United menuju Liga Champions semakin dekat. (Mirror)

JawaPos.com - Atmosfer panas akan tersaji di Old Trafford saat Manchester United menjamu rival klasik Leeds United dalam lanjutan pekan ke-32 Premier League, Selasa (14/4). Duel bertajuk 'War of the Roses' ini dipastikan berlangsung sengit dengan kepentingan besar bagi kedua tim.

Manchester United berlaga dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan dari lima laga terakhir. Meski peluang juara tergolong tipis, tim berjuluk Setan Merah itu masih berjuang keras mengamankan posisi lima besar demi tiket kompetisi Eropa musim depan. Saat ini, mereka menempati peringkat ketiga dengan 55 poin.

Di bawah arahan pelatih interim Michael Carrick, performa Man United terbilang impresif dengan persentase kemenangan mencapai sekitar 70 persen musim ini. Sang kapten, Bruno Fernandes, tampil sebagai motor serangan dengan kontribusi 24 gol.

Sorotan juga tertuju pada Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko yang hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menembus dua digit musim ini. Selain itu, winger Brasil Matheus Cunha diharapkan mampu menjadi pembeda lewat kecepatan dan penetrasinya dari sisi sayap.

Di kubu tamu, Leeds United datang dengan misi bertahan di papan tengah. Tim asuhan Daniel Farke berhasil menjauh dari zona degradasi dan kini berada di posisi ke-15 dengan 33 poin, unggul tiga angka atas zona merah. Namun, performa mereka tengah menurun setelah gagal menang dalam lima laga terakhir.

Beberapa pemain kunci seperti Dominic Calvert-Lewin dan Anton Stach diharapkan bisa membawa perubahan. Di sisi lain, bek kanan James Justin akan memegang peran penting untuk meredam agresivitas serangan sayap Man United, terutama dari Amad Diallo.

Fakta Menarik Jelang Laga:

-Leeds United gagal mencetak gol dalam empat laga terakhir Premier League

-Dua pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang

-Legenda Bobby Charlton menjadi top skor sepanjang masa dalam duel ini

Secara rekor pertemuan, Manchester United unggul dengan 47 kemenangan dari total 108 laga, sementara Leeds mencatatkan 25 kemenangan dan 36 laga berakhir imbang.

Prediksi Susunan Pemain

