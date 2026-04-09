Harry Maguire Resmi Perpanjang Kontrak Bersama Manchester United hingga Tahun 2027

Harry Maguire (Bein Sports)
JawaPos.com – Pemain belakang Harry Maguire resmi menandatangani kontrak baru bersama Manchester United hingga tahun 2027.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/4), Keputusan ini memastikan kelanjutan kariernya di Old Trafford setelah sempat diprediksi akan berakhir. Perpanjangan kontrak tersebut juga mencakup opsi tambahan selama satu tahun.
Sebelumnya, Maguire diperkirakan akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada musim panas ini.
Namun, penampilan konsisten yang ditunjukkannya membuat manajemen klub berubah pikiran. Faktor kepemimpinan di dalam skuad juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan tersebut.
Sejak bergabung dari Leicester City pada tahun 2019, Maguire telah mencatatkan kontribusi signifikan.
Maguire didatangkan dengan nilai transfer sekitar EUR 87 juta atau Rp 1,7 triliun yang menjadikannya salah satu bek termahal saat itu. Hingga kini, ia telah tampil dalam ratusan pertandingan dan mencetak sejumlah gol penting.
Selain statistik, Maguire dikenal sebagai sosok berpengaruh di lini pertahanan tim. Kemampuannya dalam duel udara dan pengalaman bermain di level tinggi menjadi keunggulan utama. Hal ini membuatnya tetap dipercaya sebagai bagian penting dalam skuad Manchester United.
Usai menandatangani kontrak baru, Maguire menyampaikan kebanggaannya dapat terus membela klub.
Maguire menyebut bahwa bermain untuk Manchester United merupakan kehormatan besar dalam kariernya. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi tim.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven