Klasemen Sementara Liga Inggris, Manchester City Siap Telikung Arsenal!

JawaPos.com - Klasemen sementara Premier League semakin panas setelah Manchester City sukses mengalahkan Chelsea pada pekan ke-32 Liga Inggris. The Citizens siap menikung Arsenal dalam perburuan gelar juara.
Anak asuh Pep Guardiola baru saja meraih kemenangan saat mengandaskan Chelsea, 0-3, di Stamford Bridge, London. Raihan tersebut sangat penting untuk terus memberikan tekanan kepada Arsenal di puncak klasemen.
Saat ini, Man City mengumpulkan 64 poin dan masih memiliki satu laga tunda yang belum dimainkan. Jika memenangkan pertandingan tersebut, maka selisih dengan Arsenal sebagai pemuncak klasemen tersisa tiga poin.
Arsenal sendiri pada pekan ini menelan kekalahan pahit 1-2 dari Bournemouth di Emirates Stadium, London. Kekalahan ketiga dari empat laga terakhir di semua kompetisi dan juga keempat di Premier League jelas menjadi alarm peringatan bagi Mikel Arteta.
Sementara itu, dari perburuan spot Liga Champions musim depan, Liverpool sukses meraih tiga poin dari Fulham melalui gol dari Rio Ngumoha dan Mohamed Salah. Kini, The Reds berada di posisi lima klasemen dengan 52 poin.
Kekalahan dari Man City membuat Chelsea tertahan di posisi enam dengan 48 poin, Tak hanya butuh ekstra kerja keras untuk mendekati Liverpool, namun juga dari kejaran Brentford dan Everton (47 poin), serta Brighton dan Sunderland (46 poin).
Klasemen Premier League Pekan 32
Klub Poin
1. Arsenal 70
2. Man City 64
3. Man United 55
4. Aston Villa 55
