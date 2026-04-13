Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
13 April 2026, 16.41 WIB

Klasemen Sementara Liga Inggris, Manchester City Siap Telikung Arsenal!

Manchester City siap tikung Arsenal setelah sukses taklukkan Chelsea, berikut klasemen sementara Premier League pekan 32. (mancity.com)

JawaPos.com - Klasemen sementara Premier League semakin panas setelah Manchester City sukses mengalahkan Chelsea pada pekan ke-32 Liga Inggris. The Citizens siap menikung Arsenal dalam perburuan gelar juara.

Anak asuh Pep Guardiola baru saja meraih kemenangan saat mengandaskan Chelsea, 0-3, di Stamford Bridge, London. Raihan tersebut sangat penting untuk terus memberikan tekanan kepada Arsenal di puncak klasemen.

Saat ini, Man City mengumpulkan 64 poin dan masih memiliki satu laga tunda yang belum dimainkan. Jika memenangkan pertandingan tersebut, maka selisih dengan Arsenal sebagai pemuncak klasemen tersisa tiga poin.

Arsenal sendiri pada pekan ini menelan kekalahan pahit 1-2 dari Bournemouth di Emirates Stadium, London. Kekalahan ketiga dari empat laga terakhir di semua kompetisi dan juga keempat di Premier League jelas menjadi alarm peringatan bagi Mikel Arteta.

Sementara itu, dari perburuan spot Liga Champions musim depan, Liverpool sukses meraih tiga poin dari Fulham melalui gol dari Rio Ngumoha dan Mohamed Salah. Kini, The Reds berada di posisi lima klasemen dengan 52 poin.

Kekalahan dari Man City membuat Chelsea tertahan di posisi enam dengan 48 poin, Tak hanya butuh ekstra kerja keras untuk mendekati Liverpool, namun juga dari kejaran Brentford dan Everton (47 poin), serta Brighton dan Sunderland (46 poin).

Klasemen Premier League Pekan 32

Klub   Poin

1. Arsenal 70

2. Man City 64

3. Man United 55

4. Aston Villa 55

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore