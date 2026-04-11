Bisa Unggul 12 Poin dari Manchester City! Mikel Arteta Bertekad Bawa Arsenal Menang Lawan Bournemouth

JawaPos.com–Mikel Arteta bertekad membawa Arsenal mengalahkan Bournemouth pada Liga Inggris pekan ke-32. Laga tersebut bakal dimainkan di Emirates Stadium, Sabtu (11/4) pukul 18.30 WIB.

Jika mampu memenangkan laga melawan Bournemouth maka Arsenal bakal memperlebar jarak menjadi 12 poin dari Manchester City di posisi kedua. Mikel Arteta ingin para pemain dan pendukung berjuang bersama mewujudkan keunggulan poin tersebut.

”Semakin dekat kita dengan pertandingan, relevansi dan pentingnya pertandingan jelas meningkat, dan besok (hari ini) adalah hari besar bagi kami. Para pemain mengetahuinya, para pendukung Arsenal mengetahuinya,” tutur Mikel Arteta.

”Pertandingan dimulai pagi-pagi sekali, jadi bangunlah pagi-pagi, sarapanlah lebih awal, bawalah bekal makan siang, bawalah makan malam, dan mari kita semua berjuang bersama karena ini harus menjadi hari yang besar,” kata Mikel Arteta saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Arsenal, Sabtu (11/4).

Eberechi Eze yang sempat mengalami cedera betis pada laga melawan Sporting CP, dipastikan telah siap dimainkan untuk laga nanti. Arteta mengaku kagum dengan tekad pemainnya tersebut untuk segera pulih.

”Dia sudah siap. Dia [pulih lebih cepat dari jadwal], percakapan pertama saya dengannya setelah dia merasakan sedikit masalah, dia ingin siap bermain minggu depan, kami tahu itu mustahil. Tetapi pemulihannya, tekad yang dia tunjukkan sejak hari pertama untuk kembali secepat mungkin, bagaimana dia mendorong staf medis dan dirinya sendiri untuk hadir besok (hari ini), sungguh luar biasa untuk disaksikan,” ujar pelatih asal Spanyol tersebut.

Arteta juga menyoroti performa Gabriel Martinelli yang sangat baik dalam berperan sebagai finisher. Dia juga senang dengan mentalitas pemain timnas Brasil tersebut.

”Mentalitasnya dan Gabi adalah seorang pemenang. Gabi adalah seseorang yang, apa pun yang Anda lakukan di luar sana, dia ingin menjadi yang terbaik, dan ketika dia memulai, bagus. Ketika dia tidak memulai, dia tetaplah sosok yang sama dan ingin menang serta akan melakukan apa saja untuk menang. Itulah yang saya sukai darinya,” terang Arteta.